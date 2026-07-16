جزئیات حمله به نقاطی از اهواز/ بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز تخلیه شد

به گزارش ایلنا، ولی حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اعلام کرد که پنج نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حملات قرار گرفت. وی گفت این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته، اما به برخی منازل مسکونی اطراف محل اصابت خساراتی وارد شده و شیشه تعدادی از منازل شکسته است.

همچنین بوعذار، مدیر داخلی بیمارستان شهید دکتر مجید بقایی اهواز، اظهار کرد حدود ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه، چهار انفجار پیاپی در نزدیکی این مرکز درمانی رخ داد. به گفته وی، موج انفجار به حدی شدید بود که بیماران، همراهان و کارکنان ناچار به ترک محل شدند.

بوعذار با اشاره به اینکه این بیمارستان یکی از مراکز تخصصی درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان، است، افزود: بسیاری از بیماران بستری شرایط جسمی نامناسبی داشتند و به تجهیزات حیاتی مانند ونتیلاتور و دستگاه‌های تنفسی متصل بودند. با این حال، عملیات انتقال آنان با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی انجام شد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در مجموع ۲۱۱ بیمار از این مرکز به بیمارستان‌های گلستان، شفا، سینا و علامه کرمی منتقل شدند و خدمات درمانی آنان بدون وقفه ادامه دارد. این دانشگاه همچنین اعلام کرد بیمارستان شهید دکتر مجید بقایی ۲ تا اطلاع ثانوی از چرخه درمان خارج شده و زمان بازگشایی آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق گزارش‌های رسمی، در این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی به بیماران وارد نشده است. تعدادی از افراد نیز بر اثر موج انفجار تحت مراقبت قرار گرفتند که بنا بر اعلام کادر درمان، حال عمومی آنان مساعد است.

در پی این حادثه، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با حضور در بیمارستان‌های شهید دکتر مجید بقایی یک و دو، از روند تخلیه، انتقال بیماران و اقدامات انجام‌شده برای حفظ تداوم خدمات درمانی بازدید کرد. وی ضمن قدردانی از تلاش کادر درمان، نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی، بر استمرار خدمات درمانی و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط تأکید کرد.

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