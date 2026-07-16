اطلاعیه شماره ۱۵/
سپاه: رادار پیشهشدار و محل استقرار نظامیان آمریکا در کویت هدف قرار گرفت/ پیامی به مردم کویت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار پیشهشدار سامانهء C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۵ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
مردم غیور و بپاخاسته ایران!
در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهرهای جنوبی کشور، فرزندان دلاور و قهرمان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه، در موج هشتم عملیات نصر ۲ بارمز مبارک یا زینب کبری (س)، در یک عملیات ترکیبی با استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، رادار پیشهشدار سامانهء C-RAM را در پایگاه علی السالم و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا را آماج حملات خود قرار داده و درهم کوبیدند.
بار دیگر به مردم شریف کویت یادآوری میکنیم که این جنایات توسط آمریکا با استفاده از خاک شما علیه ایران مسلمان انجام میشود.
از شما برادران و خواهران مسلمان انتظار داریم کشورتان را از وجود متجاوزان پاک کنید و با عمل به وظیفه اسلامی، شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایید.