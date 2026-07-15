به گزارش ایلنا، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:



«دشمن تصور نکند می‌تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند.



عملیات‌های ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد.»