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سخنگوی سپاه:

دشمن تصور نکند که می‌تواند جنگ را فرسایشی کند

دشمن تصور نکند که می‌تواند جنگ را فرسایشی کند
کد خبر : 1813981
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سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تصریح بر اینکه عملیات‌های ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است و سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد، گفت: دشمن تصور نکند که می‌تواند جنگ را فرسایشی کند.

به گزارش ایلنا، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دشمن تصور نکند می‌تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند.

عملیات‌های ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد.»

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