سخنگوی سپاه:
دشمن تصور نکند که میتواند جنگ را فرسایشی کند
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تصریح بر اینکه عملیاتهای ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است و سپس گامهای بعدی آغاز خواهد شد، گفت: دشمن تصور نکند که میتواند جنگ را فرسایشی کند.
به گزارش ایلنا، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دشمن تصور نکند میتواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند.
عملیاتهای ایران فعلاً متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گامهای بعدی آغاز خواهد شد.»