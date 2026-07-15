حملات هوایی دشمن آمریکایی به ۵ منطقه در اهواز

به گزارش ایلنا، ولی حیاتی اظهار داشت: دقایقی پیش ۵ نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما خساراتی به منازل مسکونی اطراف محل اصابت وارد شده و شیشه برخی منازل شکسته شده است.

حیاتی تاکید کرد: انتظار می‌رود هم استانی‌ها اخبار را از طریق رسانه های رسمی و معتبر پیگیری و از توجه به شایعات خودداری کنند.