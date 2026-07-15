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حملات هوایی دشمن آمریکایی به ۵ منطقه در اهواز

حملات هوایی دشمن آمریکایی به ۵ منطقه در اهواز
کد خبر : 1813956
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش ۵ نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

 

به گزارش ایلنا، ولی  حیاتی اظهار داشت: دقایقی پیش ۵ نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما خساراتی به منازل مسکونی اطراف محل اصابت وارد شده و شیشه برخی منازل شکسته شده است.

حیاتی تاکید کرد: انتظار می‌رود هم استانی‌ها اخبار را از طریق رسانه های رسمی و معتبر پیگیری و از توجه به شایعات خودداری کنند.

 

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