حملات هوایی دشمن آمریکایی به ۵ منطقه در اهواز
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش ۵ نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ولی حیاتی اظهار داشت: دقایقی پیش ۵ نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما خساراتی به منازل مسکونی اطراف محل اصابت وارد شده و شیشه برخی منازل شکسته شده است.
حیاتی تاکید کرد: انتظار میرود هم استانیها اخبار را از طریق رسانه های رسمی و معتبر پیگیری و از توجه به شایعات خودداری کنند.