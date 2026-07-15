تعرض به حریم خصوصی زنان، تعرض به کرامت انسانی و امنیت اجتماعی است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در گردهمایی همیاران سلامت روانی و اجتماعی، با اشاره به انتشار غیرقانونی تصاویر خصوصی تعدادی از زنان و دختران و اخاذی از آنان در یکی از استان‌های کشور، این حادثه را نمونه‌ای تکان‌دهنده از اشکال جدید خشونت دانست.

وی گفت: پیش از این بیشتر درباره خشونت فیزیکی، کلامی و اقتصادی سخن می‌گفتیم. این خشونت‌ها همچنان وجود دارند، اما امروز با شکل تازه‌ای از خشونت، یعنی خشونت در فضای مجازی و خشونت سایبری، مواجه هستیم که با توسعه فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری پیدا کند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه مسئولانه به توسعه هوش مصنوعی اظهار داشت: همان اندازه که بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای بهبود زندگی اهمیت دارد، باید نسبت به پیامدها و سویه‌های منفی آن نیز هوشیار باشیم. این فناوری می‌تواند برای جعل تصویر و هویت، انتشار اخبار دروغین، نقض حریم خصوصی و تخریب اعتبار افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

بهروزآذر افزایش سواد سایبری را یکی از نیازهای جامعه دانست و تصریح کرد: همه اقشار جامعه، به‌ویژه زنان و دختران، باید بیاموزند چگونه از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود در فضای مجازی محافظت کنند، مخاطرات را بشناسند و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر آموزش و پیشگیری خاطرنشان کرد: افرادی که تصاویر خصوصی آنان منتشر شده، قربانی خشونت و جرم هستند. آنان نباید به دلیل جرمی که علیه‌شان رخ داده، بار دیگر با سرزنش، توهین، طرد اجتماعی یا خشونت در محیط خانواده و جامعه مواجه شوند.

معاون رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدام هماهنگ نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و دستگاه‌های مسئول فضای مجازی در شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده بیان کرد: وجود قوانین جرایم رایانه‌ای و همکاری مسئولانه دستگاه‌ها، امکان برخورد سریع و قانونی با مرتکبان این جرایم را فراهم کرده است.

بهروزآذر ادامه داد: حفظ کرامت، امنیت و آبروی زنان و دختران، موضوعی متعلق به یک دستگاه یا یک بخش خاص نیست؛ بلکه مسئولیتی مشترک و مورد اهتمام همه ماست. تعرض به حریم خصوصی زنان، تعرض به کرامت انسانی و امنیت اجتماعی جامعه است.

وی همچنین از پیگیری مستقیم خود برای حمایت از زنان آسیب‌دیده خبر داد و یادآور شد: در تماس با استاندار و دیگر دستگاه‌های مسئول تأکید کردم همه افرادی که مورد اخاذی و خشونت قرار گرفته‌اند، باید بلافاصله از خدمات سلامت روان و حمایت‌های تخصصی برخوردار شوند و با آنان و خانواده‌هایشان گفت‌وگو شود تا این زنان بار دیگر در محیط خانواده یا اجتماع قربانی خشونت نشوند.

معاون رئیس‌جمهور توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به مردان را نیز در کنار آموزش زنان ضروری دانست و عنوان کرد: در حادثه اخیر، مردانی عضو کانال‌های انتشار این تصاویر بودند. باید به مردان یادآوری کنیم که قربانیان این خشونت‌ها، زنان و دختران همشهری خود آنان هستند.