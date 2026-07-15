به گزارش ایلنا، سردار نقدی در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت شهید غیب‌پرور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام، وی را نمونه‌ای از خدمت‌گزاری مخلص از دوران دفاع مقدس تا دوران حفاظت از حرم‌های مطهر و تأمین امنیت ملی دانست.

وی اظهار داشت: «شهید غیب‌پرور در هر مسئولیتی که بود، با جان و دل خدمت و در مواجهه با چالش‌ها، همواره با شجاعت ایستادگی می کرد.»

سردار نقدی با اشاره به تنش‌های اخیر منطقه‌ای و رویارویی مستمر با رژیم صهیونیستی و آمریکا، خاطرنشان کرد: «اینکه امروز مردم با آرامش به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند، نتیجه مستقیم رشادت‌های رزمندگان و سردارانی همچون شهید غیب‌پرور است.»

وی همچنین با تأکید بر پیوند میان قدرت نظامی و حمایت مردمی، افزود: «عظمت، شکوه و عزتی که امروز نیرو‌های مسلح به دست آورده‌اند، نتیجه مستقیم پشتیبانی و همراهی ملت ایران است.»

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، عشق به ولایت و ایستادگی بی‌قید و شرط را در برابر دشمنان، از ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی شهید غیب‌پرو برشمرد.

در پایان این مراسم از کتاب تاریخ شفاهی سرلشکر شهید حاج غلامحسین غیب پرور و لباس روایتگری این شهید رونمایی شد.

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سرلشکر شهید حاج غلامحسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی عصر امروز با حضور پرشور مردم و مسئولان در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار و یاد و خاطره آن فرمانده مجاهد شهید وطن گرامی داشته شد.

سرلشکر شهید حاج غلامحسین غیب پرور پس از تحمل یک دوره بیماری و صدمات ناشی از دوران دفاع مقدس ۲۵ تیرماه سال گذشته به همرزمان شهیدش پیوست.