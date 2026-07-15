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تشییع و تدفین ۳ شهید خانواده محیط‌بان هرمزگانی

تشییع و تدفین ۳ شهید خانواده محیط‌بان هرمزگانی
کد خبر : 1813942
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مراسم تشییع و تدفین سه شهید خانواده محیط بان هرمزگانی، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه در حاجی آباد برگزار شد.

 

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع و تدفین سه شهید خانواده این محیط بان که در حمله بامداد سه شنبه ۲۳ تیر ماه ارتش تروریستی آمریکا به یک ایستگاه محیط بانی در شهرستان حاجی آباد به شهادت رسیدند، از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه برگزار شد.

مراسم تشییع از چهار راه فرهنگ تا امام زادگان سید محمد و سید امیر نظام الدین علیهم السلام شهر حاجی آباد برگزار شد و این شهدا در این امام زادگان تدفین شدند.

این مراسم با حضور گسترده مردم برگزار شد و حاضران در مراسم از ایستادگی برای خونخواهی شهدای وطن گفتند.

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