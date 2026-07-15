احضار سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه

در این جلسه احضار، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد طرح ادعاهای بی‌اساس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامی غیرمسئولانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت انگلیس و اصول بنیادین حاکم بر روابط میان دولت‌ها است.

وی افزود: این ادعاهای بی‌اساس در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی بوده است.

مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و نیز در مقابله با تروریسم، تصریح کرد هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده آن، با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.