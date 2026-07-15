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احضار سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه

احضار سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه
کد خبر : 1813936
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​سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام خصمانه دولت انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران در ذیل قانون مقابله با تهدیدات دولتی، به وی ابلاغ گردید. مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، این اقدام را غیرمسئولانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دانست و تأکید کرد هرگونه برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده جمهوری اسلامی ایران، با واکنش متقابل و قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بنا بر اعلام روابط‌عمومی وزارت امور خارجه، در پی اقدام ناموجه دولت انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل قانون مقابله با تهدیدات دولتی، هوگو شورتر، سفیر انگلیس در تهران، امروز (چهارشنبه) توسط علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام خصمانه به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد طرح ادعاهای بی‌اساس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامی غیرمسئولانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت انگلیس و اصول بنیادین حاکم بر روابط میان دولت‌ها است.

وی افزود: این ادعاهای بی‌اساس در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی بوده است.

مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و نیز در مقابله با تروریسم، تصریح کرد هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده آن، با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.

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