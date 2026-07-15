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سخنگوی دولت:

داغ بمپور، داغ همه ایران است

داغ بمپور، داغ همه ایران است
کد خبر : 1813935
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سخنگوی دولت با تسلیت شهادت جمعی از سربازان در حمله‌ای ناجوانمردانه در بمپور، تأکید کرد: داغ بمپور، داغ همه ایران است و ایثار شهدای این جنایت هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: داغ بمپور، داغ همه ایران است. سربازان جوانی که در حمله‌ای ناجوانمردانه جان خود را از دست دادند، فرزندان این سرزمین بودند.

وی افزود: یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی می‌داریم؛ ایثار آنان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

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