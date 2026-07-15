به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: داغ بمپور، داغ همه ایران است. سربازان جوانی که در حمله‌ای ناجوانمردانه جان خود را از دست دادند، فرزندان این سرزمین بودند.

وی افزود: یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی می‌داریم؛ ایثار آنان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.