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معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه:

هر اقدام تجاوزکارانه آمریکا با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد

هر اقدام تجاوزکارانه آمریکا با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد
کد خبر : 1813878
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معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز، گفت: نیروهای مسلح کشور به هر اقدام تجاوزکارانه آمریکا پاسخ قاطع خواهند داد و هیچ تعرضی علیه ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات آمریکا، اظهار کرد: اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا در حال انجام آن است، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و هر اقدام تجاوزکارانه‌ای، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ تجاوز و هیچ اقدامی علیه ملت ایران را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ‌های قاطعی به این اقدامات خواهد داد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: رژیم آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور باید بدانند که این مسیر را پیش از این نیز تجربه کرده‌اند، اما با شکست مواجه شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران شکست سنگینی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

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