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وزارت خارجه اعلام کرد؛

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
کد خبر : 1813872
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وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشدید حملات نظامی و عملیات‌های تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری را شدیدا محکوم می کند.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشدید حملات نظامی و عملیات‌های تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری، از جمله حمله روز گذشتهٔ به مرکز پلیس جبالیا و به شهادت رساندن فرمانده و جمعی از نیرو‌های پلیس، دستگیری و شکنجه مردم فلسطین، مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری و تخریب زیرساخت‌های حیاتی و اعمال محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را شدیدا محکوم می‌کند.

رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق ادعایی آتش‌بس در نوار غزه از حدود ۹ ماه قبل، بیش از ۳۶۰۰ بار آنش‌بس را نقض کرده و بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی که بسیاری از آنها زن و کودک هستند را به شهادت رسانده و هم‌زمان با تداوم محاصره غیرانسانی غزه، مانع از ورود مایحتاج اولیه فلسطینیان به این باریکه می‌شود.

از سوی دیگر علیرغم تداوم نسل‌کشی و جنایات شنیع در نوار غزه، شورای به‌اصطلاح صلح، نه تنها هیچ تحرکی برای توقف جنایات اشغالگران صهیونیست نداشته بلکه به ابزاری برای سفیدشویی جنایات رژیم کودک‌کش در سایه حمایت‌های همه‌جانبه و مستمر آمریکا از آن و بی‌عملی سازمان ملل متحد، تبدیل شده است.

بدون تردید رژیم آمریکا به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه نظامی، سیاسی و تبلیغاتی از رژیم صهیونیستی، و نیز به دلیل ممانعت از پاسخگو کردن مقامات این رژیم نزد مراجع و محاکم ذیصلاح بین‌المللی، شریک جنایات ارتکابی و تداوم نسل‌کشی فلسطینیان است و خود باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد و کلیه کشور‌های عضو این سازمان، به‌ویژه کشور‌های اسلامی، تعهد قانونی و اخلاقی دارند که برای توقف نسل‌کشی، پایان دادن به اشغالگری و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، و نیز محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست اقدام کنند.

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