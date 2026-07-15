نخبگان؛ سرمایه راهبردی و عامل تقویت قدرت دفاعی ایران اسلامی

به گزارش روابط عمومی ارتش، دریادار «فرامرز بمانی» در بیست‌وهفتمین دوره رزم مقدماتی فراگیران، ویژه نخبگان کشوری که در مرکز آموزش ۰۱ شهدای سرباز نیروی زمینی ارتش برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از جمله قائد شهید امت، به نقش جوانان در پیش‌برد اهداف انقلاب اسلامی اشاره و اظهار داشت: جوانان نخبه، مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم انقلاب هستند و با توجه به جایگاه علمی و اجتماعی خود، نقش مهمی در تقویت ایمان، امید و آگاهی‌بخشی در جامعه بر عهده دارند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه نیروی دریایی ارتش، به پیشینه دریانوردی ایرانیان از دوران باستان پرداخت و افزود: اهمیت راهبردی تنگه هرمز همواره مورد توجه قدرت‌های استعماری بوده، اما امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی و هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه، مسئولیت صیانت از آب‌های سرزمینی، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای خزر را با اقتدار بر عهده دارد.

دریادار بمانی با اشاره به نقش این نیرو در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، بیان کرد: نیروی دریایی ارتش در ۶۷ روز نخست جنگ تحمیلی، بخش عمده توان دریایی رژیم بعثی عراق را منهدم کرد و در ادامه نیز با اسکورت هزاران فروند کشتی تجاری و نفتکش، مانع از قطع خطوط مواصلاتی و ایجاد بحران اقتصادی در کشور شد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه پس از پایان جنگ، مسیر خودکفایی دفاعی با فرمان فرماندهی معظم کل قوا با جدیت دنبال شد، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از معدود کشور‌های جهان است که به‌صورت مستقل توان طراحی و ساخت ناوشکن، موشک، پهپاد و تجهیزات پیشرفته دریایی را در اختیار دارد و این موفقیت حاصل تلاش متخصصان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

دریادار بمانی مأموریت تاریخی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش را یکی از افتخارات بزرگ ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: ناوشکن دنا و ناوبندر مکران با پیمودن مسیر دور کره زمین، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند و با وجود تحریم‌ها، پیام صلح، توانمندی و استقلال ایران را به جهان منتقل کردند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهند، گفت: هدف قراردادن ناوشکن دنا از سوی آمریکا، نشان‌دهنده هراس دشمن از اقتدار دریایی ایران و موفقیت‌های این نیرو در عرصه‌های بین‌المللی است؛ چرا که این ناوشکن نماد توان بومی، خودباوری و اراده ملت ایران به شمار می‌رود.

دریادار بمانی در پایان با دعوت از نخبگان برای مشارکت در مسیر پیشرفت علمی و دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: آینده ایران به دست جوانان نخبه ساخته خواهد شد و نیروی دریایی ارتش از ظرفیت علمی و پژوهشی آنان برای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت توان دفاعی کشور استقبال می‌کند.

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