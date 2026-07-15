مقاومت، راهبرد حفظ هویت ملت ایران است

به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگویی با اشاره به خدمات و دستاوردهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول دوران حیات پربرکتش اظهار داشت: اگر امام خمینی (ره) معمار بزرگ این انقلاب بود، شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را باید معمار استمرار، تثبیت و پیشرفت آن دانست؛ ایشان در دشوارترین مقاطع، کشتی انقلاب را میان امواج سهمگین حوادث عبور دادند و مانع از این شدند که دشمنان حتی لحظه‌ای در اراده ملت ایران خللی ایجاد کنند.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره)، صرفاً یک مدیر، یک سیاستمدار یا یک فرمانده نبودند؛ بلکه نقطه اتکای یک ملت و بلکه امت اسلام در عبور از پیچ‌های تاریخی بودند.

به گفته سرلشکر رضایی، بیش از چهار دهه است از نزدیک شاهد نقش‌آفرینی ایشان در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم؛ از روز‌های دفاع مقدس هشت‌ساله تا دوران پیچیده پس از جنگ، از فتنه‌ها و بحران‌های امنیتی در وجود بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همواره یک ویژگی در وجود ایشان برجسته بوده است؛ اشرافی کم‌نظیر بر مسائل کشور و منطقه همراه با قدرت تصمیم‌گیری در لحظه‌های سرنوشت‌ساز.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به مدیریت بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب اسلامی در همه امور، یادآور شد: بسیاری از فرماندهان نظامی می‌توانند جنگ را اداره کنند و بسیاری از سیاستمداران نیز قادر هستند که امور اجرایی را پیش ببرند؛ اما کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که در عین تسلط بر مسائل نظامی، از اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، روابط بین‌الملل، فناوری‌های نوین و تحولات اجتماعی نیز درک عمیق و راهبردی داشته باشد؛ در حقیقت، یکی از راز‌های موفقیت رهبر شهید انقلاب همین جامعیت کم‌نظیر ایشان بود.

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های دفاع مقدس بار‌ها شاهد بودیم که چگونه نگاه دقیق و آینده‌نگر رهبر شهید انقلاب اسلامی گره‌های بزرگ را باز می‌کرد؛ در شرایطی که اختلاف نظر‌ها می‌توانست روند عملیات‌ها را مختل کند، تدبیر و درایت ایشان زمینه‌ساز وحدت و انسجام می‌شد؛ بعد‌ها نیز در مسئولیت خطیر رهبری، همین ویژگی به شکلی گسترده‌تر، خود را نشان داد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: آنچه شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را از بسیاری از رهبران سیاسی جهان متمایز می‌کند، تیزبینی راهبردی ایشان است؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی معمولاً تحولات را نه در سطح ظواهر، بلکه در لایه‌های عمیق و آینده‌ساز آن تحلیل می‌کردند. بار‌ها دیدیم که هشدار‌های ایشان درباره روند‌های جهانی، سال‌ها بعد به واقعیت تبدیل شد؛ همچنین از شناخت ماهیت نظام سلطه گرفته تا پیش‌بینی تحولات منطقه آسیا، از هشدار درباره جنگ ترکیبی دشمن تا تأکید بر ضرورت پیشرفت علمی و فناوری، همگی نشان می‌دهد که آیت‌الله العظمی خامنه‌ای افق‌هایی دورتر از نگاه‌های متعارف را می‌دیدند.

سرلشکر رضایی با بیان اینکه در عرصه استکبارستیزی نیز رهبر شهید انقلاب نماد ایستادگی ملت ایران بوده‌اند، تاکید کرد: در روزگاری که بسیاری از کشور‌ها در برابر فشار قدرت‌های بزرگ عقب‌نشینی می‌کنند، ایشان با تکیه بر ایمان، مردم و ظرفیت‌های ملی، الگویی از مقاومت فعال را به جهان عرضه کردند؛ این مقاومت صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه راهبردی برای حفظ استقلال، عزت و هویت ملت ایران به شمار می‌رفت.

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