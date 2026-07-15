سخنگوی وزارت امور خارجه:
در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اصل «تعهد در برابر تعهد» گفت: هرگونه تفاهمنامه مبتنی بر تعهدات متقابل است و در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز از اجرای تعهدات خود خودداری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه هرگونه تفاهمنامه مجموعهای از تعهدات و تکالیف متقابل است، اظهار کرد: اصل «تعهد در برابر تعهد» به این معناست که جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را تا زمانی اجرایی میداند که طرف مقابل نیز به تعهداتش پایبند باشد.
وی افزود: هرگاه طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً در موارد لازم از اجرای تعهدات خود خودداری کرده است و این اصل در ادامه نیز مبنای عمل خواهد بود.
بقایی تصریح کرد: فارغ از اینکه عنوان تفاهمنامه مطرح باشد یا خیر، اصل موضوع این است که هر تفاهمنامهای بر پایه تعهدات و مسئولیتهای متقابل شکل میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بدعهدی طرف مقابل گفت: دلیل این رویکرد آن است که طرف مقابل از همان ابتدای اجرای توافق، به تعهدات خود پایبند نبوده و پیمانشکنی کرده است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی دست جمهوری اسلامی ایران بسته نیست؛ همانگونه که رزمندگان کشور با قدرت پاسخگوی تجاوزات آمریکا خواهند بود، در سایر حوزههایی که تعهدات متقابل وجود داشته نیز اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.
بقایی همچنین با تأکید بر توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان دادهاند که هرگونه تعرض به خاک کشور، با پاسخ قاطع و متقابل مواجه خواهد شد.