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عارف:

سازوکارهای همکاری ایران و چین باید بازتعریف شوند

سازوکارهای همکاری ایران و چین باید بازتعریف شوند
کد خبر : 1813863
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جلسه بررسی سازوکار همکاری‌های ایران و چین به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و دستگاه‌های مرتبط آخرین گزارش‌ها از روند همکاری‌های دوجانبه را ارائه کردند.

به گزارش ایلنا از ریاست جمهوری، در نشست بررسی سازوکار همکاری‌های ایران و چین نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت همکاری‌ها، پروژه‌های مشترک و اقدامات انجام‌شده در چارچوب روابط ایران و چین ارائه کردند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر اهمیت راهبردی گسترش روابط با چین، بر ضرورت بازتعریف سازوکارهای همکاری میان دو کشور تأکید کرد و خواستار طراحی روش‌های جدید و کارآمد برای توسعه تعاملات دوجانبه شد.

وی همچنین حذف بروکراسی‌های اداری، تسهیل فرایندهای اجرایی و رفع موانع موجود را از پیش‌نیازهای توسعه همکاری‌ها برشمرد و بر تسریع در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک میان ایران و چین تأکید کرد.

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