مراسم بزرگداشت رهبر شهید و داماد شهید ایشان برگزار شد

حجج الاسلام و المسلمین سیدمسعود و سیدمیثم خامنه‌ای فرزندان رهبر شهید انقلاب، علی باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان، سعید جلیلی، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، محمد شریعتمداری وزیر کار دولت دوازدهم، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) در این مراسم حاضر هستند.