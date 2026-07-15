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رئیس مجلس خبرگان:

در فرهنگ اهل‌بیت (ع) سوگواری با پویایی و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است

در فرهنگ اهل‌بیت (ع) سوگواری با پویایی و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است
کد خبر : 1813854
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آیت‌الله محمد علی موحدی کرمانی گفت: در فرهنگ اهل‌بیت (ع) تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله محمد علی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت امام شهید در مصلای تهران، با تأکید بر اینکه عزاداری حقیقی در مکتب اهل‌بیت (ع) فراتر از اشک و تسلیت است، بر تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بی‌گناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا (ع)، علاوه بر گفتن «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین (ع) در رکاب امام مهدی (عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت (ع) تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است.

وی تأکید کرد آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بی‌گناه جنگ تحمیلی رمضان است.

آیت‌الله موحدی کرمانی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمر بن سعد پس از فریاد حضرت زینب (س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و یا اهل «تپه ندبه» تنها نظاره‌گر بودند و هیچ اقدامی نکردند. از این‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت عظمای شهادت امام شهید، گفت: «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِهَذِهِ الْمُصِیبَةِ الْعَظِیمَةِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ». تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.

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