وی اظهار کرد: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا (ع)، علاوه بر گفتن «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین (ع) در رکاب امام مهدی (عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت (ع) تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است.

وی تأکید کرد آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بی‌گناه جنگ تحمیلی رمضان است.

آیت‌الله موحدی کرمانی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمر بن سعد پس از فریاد حضرت زینب (س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و یا اهل «تپه ندبه» تنها نظاره‌گر بودند و هیچ اقدامی نکردند. از این‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت عظمای شهادت امام شهید، گفت: «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِهَذِهِ الْمُصِیبَةِ الْعَظِیمَةِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ». تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.