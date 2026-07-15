سنتکام مدعی شد؛
هدف قرار دادن تنب بزرگ در جریان حملات ۹۰ دقیقهای به ایران
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از پایان دور جدید حملات خود علیه ایران خبر داد و مدعی شد در این عملیات ۹۰ دقیقهای، مواضعی در جزیره تنب بزرگ هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که صبح روز ۱۵ ژوئیه، دور جدیدی از حملات خود علیه ایران را در ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت شرقی آمریکا به پایان رسانده است.
سنتکام مدعی شد که در جریان این موج ۹۰ دقیقهای، مهمات دقیقزن را علیه سامانههای دفاع ساحلی و محلهای ذخیرهسازی و پرتاب موشکهای کروز در جزیره تنب بزرگ به کار گرفته است.