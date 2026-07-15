به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که صبح روز ۱۵ ژوئیه، دور جدیدی از حملات خود علیه ایران را در ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت شرقی آمریکا به پایان رسانده است.

سنتکام مدعی شد که در جریان این موج ۹۰ دقیقه‌ای، مهمات دقیق‌زن را علیه سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های ذخیره‌سازی و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ به کار گرفته است.

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