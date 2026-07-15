حمایت حقوقی دادستانهای سراسر کشور از اعمال حق مالکیت مشروع جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز
در همایش تبیین راههای تحقق و اجرای دستورها و مطالبات مقام معظم رهبری و سیاستهای رئیس قوه قضاییه، دادستانهای سراسر کشور از اعمال حق مالکیت مشروع جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز حمایت کردند.
به گزارش ایلنا، همایش وبیناری «بازآرایی در چگونگی ارائه خدمات در دادسراها جهت گسترش عدالت همهجانبه» با هدف تبیین راههای تحقق و اجرای دستورات و مطالبات مقام معظم رهبری و سیاستهای رئیس قوه قضاییه، صبح امروز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی و دادستانهای سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور ضمن درود به روح ملکوتی و بلند امام راحل و تمامی شهدا، بهویژه رهبر شهید اعلام کرد: از مقام معظم رهبری به دلیل تمدید دوره حجتالاسلام والمسلمین اژهای در مسئولیت ریاست قوه قضاییه تقدیر و تشکر داریم. همچنین از رئیس قوه قضاییه به واسطه پذیرش این مسئولیت در این شرایط جدید قدردانی میکنیم؛ چرا که شرایط کنونی جامعه، بعثت مردم و اهتمام ویژه دشمنان برای استفاده از تمامی امکانات جهت به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، شرایطی ویژه و پرمسئولیت است و بار مسئولیت رئیس دستگاه قضا نیز بیش از پیش افزایش یافته است.
وی در ادامه برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای قوای سهگانه و تمامی خدمتگزاران جمهوری اسلامی در تمامی ارکان، بهویژه نیروهای نظامی که در صف اول جبهه مبارزه با دشمنان قرار دارند، آرزوی سلامتی و توفیقات ویژه کرد و افزود: همه ما باید کمککار تمامی این عزیزان باشیم که بهصورت جهادگونه در حال تلاش هستند. مسئولان توانستهاند با تمامی مشکلات، در مقابل چالشهای داخلی و خارجی ایستادگی کنند.
دادستان کل کشور همچنین تأکید کرد: باید از عملکرد مسئولان ذیربط در راستای حفاظت از حق مالکیت مشروع جمهوری اسلامی ایران بر کنترل تنگه هرمز که کاملا منطبق بر قوانین بین المللی است، دفاع کرد و از تمامی دادستانها درخواست داریم که با اطلاعرسانی مستمر، آگاهسازیهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
این مقام عالی قضایی در ادامه اضافه کرد: بیش از یک سال است که کشور تک و تنها در حال مبارزه با دشمن است، اما ایران توانسته است با تکیه بر سلاحهای کاملاً بومی و حمایت مردم، توان دفاعی خود را افزایش دهد.
دادستان کل کشور با قرائت آیه ۸۵ سوره اسراء که به عظمت روح میپردازد، اظهار داشت: تفکرات رهبر شهید انقلاب معیار و منطق داشته است؛ ایشان ۳۷ سال بر اساس آن فکر منطقی، مردم و جوانان را تربیت کردند. ایشان همیشه امید میدادند و مستند به آمار سخن میگفتند. در این زمینه، کتاب «خون دلی که لعل شد» که به زندگی سیاسی رهبر انقلاب پرداخته است، منبعی ضروری است؛ اگر این کتاب خوانده نشود، گویی با زندگی ایشان آشنا نشدهاید.
این مقام عالی قضایی افزود: گام دوم انقلاب اسلامی است نیز یکی از همین موارد است که بسیار امیدآفرین بوده و در چارچوب همین تفکرات و سیره امام راحل و رهبر شهید بوده تدوین شده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خطاب به دادستانهای سراسر کشور اعلام کرد: در دستگاه قضایی، ابداع، ابتکار و نوآوری کار پیچیدهای نیست. شناسایی استعدادها، جانشینپروری، کادرپروری و اصلاح معیارها کار سختی نیست. ما باید بپذیریم که این طرحها قابل اجرا هستند. امروز مردم از تکتک ما انتظار دارند؛ این حقالناس است که سمتی اشغال شود، اما به تکالیف آن عمل نشود.
این مقام عالی قضایی تأکید کرد: دادستانها و همکاران قضایی باید به پیام مقام معظم رهبری بسیار توجه کنند. این پیام بسیار مهم است و رئیس قوه قضاییه نیز در پاسخ به آن، وعده تحقق آن را داده است؛ بنابراین باید دست به دست هم دهیم و به رئیس قوه قضاییه کمک کنیم تا در کمترین زمان ممکن این مطالبات محقق شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد یکی از سیرههای پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) را ایستادگی در برابر ظلم و عدم تساهل با ظالم برای عدالت دانست و گفت: امیدواریم این سیره را به عنوان الگوی خود قرار دهیم، چرا که باید رضایتمندی مردم افزایش یابد و سرعت، دقت، برپایی عدالت در رسیدگیها و اصلاح ساختارها انجام گردد.
دادستان کل کشور همچنین بیان کرد: ما نیازمند افراد ایدهپرداز هستیم، زیرا این عمل موجب تقویت قوه قضاییه میشود. دستگاه قضا باید از نیروهای خلاق در ردهها و سمتهای مختلف حمایت کند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد همچنین اعلام کرد: از دادستانهای سراسر کشور انتظار داریم که نظارتهای علمی انجام دهند؛ عملکردهای مثبت تشویق شود و بر عملکردهای ضعیف تذکرات لازم داده شود. این عمل حتی موجب افزایش احترام دادستان در بین همکاران میشود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد افزود: مبارزه با فساد اعم از مالی، اخلاقی، اطاله دادرسی، بینظمی و اهمال در انجام وظایف، جزو موارد فساد هستند. برای ریشهکن کردن فساد باید کار ویژهای انجام شود.
دادستان کل کشور در پایان با تأکید بر چند نکته به دادستانها یادآور شد: ما باید مراقبت کنیم تا رضایتمندی مردم افزایش یابد. همچنین برخی از مسائل باید مردم پایه شود.
این مقام عالی قضایی در خاتمه تأکید کرد که پیگیری قوانین معطلمانده نیز، باید در اولویت دادستانها قرار گیرد.
همچنین در پایان این همایش، معاونین دادستان کل کشور و دادستانهای سراسر کشور به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.