به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی و ارزیابی عملکرد دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با حضور اعظمی، قائم‌مقام راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، اعضای شورای معاونین برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان ضمن خیرمقدم به قائم‌مقام راهبردی قوه قضاییه و هیئت همراه، گزارشی جامع از اقدامات و برنامه‌های اجراشده در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد با تشریح مهم‌ترین اقدامات دادگستری استان در حوزه‌های مختلف، به اجرای برنامه‌های تحولی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی، توسعه خدمات الکترونیک، صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید، تکریم مراجعان، افزایش بهره‌وری و اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه قضاDیه اشاره کرد و گزارشی از روند تحقق شاخص‌های عملکردی استان ارائه داد.

در ادامه، اعظمی با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌کل دادگستری، معاونان، قضات و کارکنان دادگستری استان، روند فعالیت‌های مجموعه قضایی سیستان و بلوچستان را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه قضایی، سرمایه‌ای ارزشمند است و استمرار این روند نیازمند تلاش، برنامه‌ریزی و همت مضاعف همه مدیران و کارکنان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور با هدف شناسایی نقاط قوت، احصای ظرفیت‌های قابل ارتقا و بهبود مستمر خدمات قضایی انجام می‌شود، افزود: در این نشست، عملکرد دادگستری کل استان در شاخص‌های مختلف سال ۱۴۰۴ با عملکرد سال ۱۴۰۳ مقایسه و نتایج آن به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

قائم‌مقام راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه سه برنامه راهبردی و اولویت‌دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی استان‌ها خواهد بود، تصریح کرد: این برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه تدوین شده و اجرای دقیق آنها نقش مهمی در ارتقای کارآمدی و کیفیت خدمات قضایی خواهد داشت.

وی همچنین با تشریح سازوکار ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها اظهار کرد: در نظام ارزیابی قوه قضاییه، ۷۰ درصد امتیاز به عملکرد پرونده‌ای، ۱۰ درصد به میزان رضایتمندی مردم و ۲۰ درصد به عملکرد ستادی اختصاص دارد و این موضوع بیانگر اهمیت ارائه خدمات مطلوب، تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت عملکرد در تمامی بخش‌های دستگاه قضایی است.

اعظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تلاش‌ها و عملکرد مطلوب مجموعه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد و نقش این معاونت را در توسعه خدمات هوشمند، ارتقای سامانه‌های الکترونیکی و بهبود فرآیند‌های مدیریتی دستگاه قضایی استان مؤثر و ارزشمند دانست.

در ادامه این نشست، شاخص‌های تخصصی عملکرد دادگستری کل استان در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیران حوزه‌های تخصصی نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و نتایج حاصل از اجرای تکالیف سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه کردند.

در پایان، بر استمرار اجرای برنامه‌های تحولی، ارتقای شاخص‌های عملکردی، توسعه خدمات هوشمند قضایی، افزایش رضایتمندی مردم و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی و فناوری در مسیر تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید شد.

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