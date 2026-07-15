خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد

اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد
کد خبر : 1813765
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.

به گزارش ایلنا روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ارتش آمریکا بامداد امروز با شلیک ۱۳ فروند موشک، یکی از پادگان‌های این نیرو در شهرستان بمپور را هدف قرار داد که در پی آن ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به شهادت رسیدند و ۱۳ نفر دیگر مجروح شدند.

در این حمله شهید استواردوم فرشاد علوی، شهید استواردوم رضا شفیعی، شهیدان وظیفه علی‌رضا قاسمی، حسین جعفری، عباس حسن‌شاهی، عباس حسام‌الدینی و ابوالفضل ملایی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل