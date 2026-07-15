اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد

به گزارش ایلنا روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ارتش آمریکا بامداد امروز با شلیک ۱۳ فروند موشک، یکی از پادگان‌های این نیرو در شهرستان بمپور را هدف قرار داد که در پی آن ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به شهادت رسیدند و ۱۳ نفر دیگر مجروح شدند.

در این حمله شهید استواردوم فرشاد علوی، شهید استواردوم رضا شفیعی، شهیدان وظیفه علی‌رضا قاسمی، حسین جعفری، عباس حسن‌شاهی، عباس حسام‌الدینی و ابوالفضل ملایی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

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