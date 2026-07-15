حمله دشمن آمریکایی به ۳ نقطه از شهر بوشهر در بامداد چهارشنبه

به‌گزارش ایلنا، محمد مظفری در جمع خبرنگاران با اشاره به ادامه حملات ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر تأکید کرد: با وجود این حملات، هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده و شرایط شهر، آرام است.

وی ضمن تشریح آخرین وضعیت امنیتی شهرستان بوشهر اظهار کرد: در ادامه حملات آمریکای جنایتکار به مناطق مختلف، ساعت ۵ صبح امروز (چهارشنبه) سه نقطه از شهر بوشهر هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

فرماندار بوشهر افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.

وی یادآور شد: روز گذشته نیز چهار نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته بود که آن موارد نیز بدون خسارت جانی سپری شد.

مظفری اظهار کرد: تمام دستگاه‌های امدادرسان و خدماتی در آماده‌باش کامل قرار دارند و آرامش در سطح شهر برقرار است. از عموم شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حوادث را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

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