حمله دشمن آمریکایی به ۳ نقطه از شهر بوشهر در بامداد چهارشنبه
فرماندار بوشهر از ادامه حملات دشمن آمریکایی به بوشهر و هدف قرار گرفتن سه نقطه شهر بوشهر در بامداد امروز خبر داد.
بهگزارش ایلنا، محمد مظفری در جمع خبرنگاران با اشاره به ادامه حملات ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر تأکید کرد: با وجود این حملات، هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده و شرایط شهر، آرام است.
وی ضمن تشریح آخرین وضعیت امنیتی شهرستان بوشهر اظهار کرد: در ادامه حملات آمریکای جنایتکار به مناطق مختلف، ساعت ۵ صبح امروز (چهارشنبه) سه نقطه از شهر بوشهر هدف پرتابههای دشمن قرار گرفت.
فرماندار بوشهر افزود: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، خوشبختانه این حملات هیچگونه تلفات جانی نداشته است.
وی یادآور شد: روز گذشته نیز چهار نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفته بود که آن موارد نیز بدون خسارت جانی سپری شد.
مظفری اظهار کرد: تمام دستگاههای امدادرسان و خدماتی در آمادهباش کامل قرار دارند و آرامش در سطح شهر برقرار است. از عموم شهروندان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای مربوط به این حوادث را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.