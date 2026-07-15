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دریادار سیاری:

توانمندی‌ ارتش بیشتر از جنگ تحمیلی دوم است

توانمندی‌ ارتش بیشتر از جنگ تحمیلی دوم است
کد خبر : 1813736
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رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه توانمندی‌ ارتش بیشتر از جنگ تحمیلی دوم اس، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های خود را متناسب با تهدیدها افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری با اشاره به اقدامات ارتش در جهت مقابله با تهدیدات اظهار کرد: ما تهدیدات را به خوبی رصد می‌کنیم و عمق آن‌ها را به خوبی می‌شناسیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های خود را متناسب با تهدیدها افزایش می‌دهد و امروز توانمندی‌های ما بیش از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: امروز هم از بُعد کارکنان نظامی و هم از بُعد تجهیزات به جایگاه بسیار خوبی رسیده‌ایم؛ همچنین درس‌آموخته‌های زیادی از جنگ‌های اخیر داشته‌ایم و از این درس‌آموخته‌ها جهت اعتلای هرچه بیشتر ارتش جمهوری اسلامی ایران بهره می‌بریم.

امیر دریادار سیاری یادآور شد: تاکتیک‌هایی را که از آن‌ها بهره می‌بریم، در دانشگاه‌های افسری و یگان‌های عملیاتی خود به کار می‌گیریم؛ همچنین جنگ‌های اخیر درس‌های بزرگی برای ما داشته است که به‌کارگیری آن‌ها در افزایش آمادگی ما بسیار مؤثر خواهد بود.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در خاتمه درباره آخرین وضعیت مرز‌های غربی و تهدیدات دشمنان در این زمینه نیز بیان کرد: هر جایی ملت بزرگ ایران و سربازان این مرز و بوم حضور داشته باشند، دشمن غلط می‌کند که اقدامی انجام دهد.

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