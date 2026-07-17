سعیدی در گفتوگو با ایلنا:
همدردیهای تصنعی واقعا مشکل مناطق جنگزده را مرتفع نمیکند/ زیر کولر نمیشود برای جنگ نسخه پیچید
نماینده سابق مجلس درباره حملات به مناطق جنوبی کشور گفت: یا بیاییم و وارد یک جنگ تمامعیار شویم؛ همانطوری که وقتی دیگر نقاط کشور، وقتی تهران زیر باران موشک بود، تمام ارکان کشور وارد یک جنگ تمامعیار شد، آن هم نتیجهاش مشخص است؛ شرایط آن را هم مردم دیدند. یا اینکه بیاییم و تدبیر واقعی و مبتنی بر مصلحت کشور کنیم و ظرفیتهای دیپلماسی را واقعاً آنگونه که هست فعال کنیم؛ نه اینکه سربازان دیپلماسی بروند و ما از پشت میدان را برای آنها خالی کنیم. این دوگانگی طبعاً نتیجهای نخواهد داد.
معینالدین سعیدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات اخیر به سیستان و بلوچستان و شهادت جمعی از کارکنان پایور و رسمی ارتش گفت: ما واقعاً در این روزهای اخیر شرایطی را در نوار جنوبی کشور، مخصوصاً در استان سیستان و بلوچستان، داشتیم که مشابه آن را نه در جنگ ۱۲ روزه دیدیم و نه در جنگ ۴۰ روزه رمضان، و منحصرا هم در نوار ساحلی نبوده است. دو شب گذشته نیز حملاتی به حوزه ارتش در شهرستان بمپور صورت گرفت که متأسفانه هم از نیروهای کادر و هم سربازان وظیفه بیگناه به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: همچنین حملاتی به سراوان شده است؛ شهرستان چابهار و کنارک و بخشی از شهرستان دشتی هم متاسفانه تقریباً هر شب مورد حمله دشمن خونخوار بشریت، قرار میگیرند؛ چون واقعاً آمریکا و اسرائیل اکنون ثابت کردند که شقیترین حکومتها در تاریخ بشریت هستند و اصلاً هم برایشان تفاوتی نمیکند که نظامی و غیرنظامی باشد و اکنون طبل رسوایی آن زده شده است.
این نماینده سابق گفت: آنچه که مشخص است، در کنار این شرایطی که مردم دارند آنجا تجربه میکنند، این روزها اوج گرما و متأسفانه قطعیهای متعدد برق را هم در این منطقه داریم. سرمایهگذاریهایی که در حوزه زیرساختهای برق در استان سیستان و بلوچستان شده، واقعاً قابل قیاس با دیگر نقاط کشور نبوده است و شبها مردم تا پاسی از شب و شاید بامداد شاهد بمباران و حملات آنچنانی هستند و در روزها گاهی چندین ساعت با خاموشی برق مواجه هستند.
دغدغهای که باید در کل کشور نسبت به حملات اخیر باشد را در بسیاری از افراد نمیبینیم
سعیدی تصریح کرد: علیرغم اینکه واقعاً دستاندرکاران برق استان بسیار زحمت میکشند، اما چون زیرساختها، زیرساختهای کاملی نیست، ما شاهد قطعیها و خاموشیهای متعدد هستیم که اینها هم بهشدت آسیب زده است. در چنین شرایطی آن دغدغهای که باید در کل کشور نسبت به حملات جنوب کشور باشد، را ما در بسیاری از افراد و به ویژه مرکزنشینان نمیبینیم. کماکان شاهد هستیم اسم موشکهایی هم که زده میشود را گاهی در برخی از رسانهها به عنوان پرتابه ذکر میکنند که این تقلیل واقعیت است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باز میبینیم که برخی از کسانی که شاید این شرایط جنگی مطلوب آنها باشد، سخن از این میزنند که دیگر باید دیپلماسی را کنار بگذاریم و تمامقد وارد جنگ شویم. بنده موافق این قصه هستم، چون دیپلماسی را طرف مقابل لوث کرده؛ این آمریکا بوده که بارها و بارها ثابت کرده قائل به دموکراسی بر مبنای شروطی که رهبر شهید ما داشتند، یعنی عزت، حکمت و مصلحت، نیست.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: اما سوال اینجاست که جایگزین چیست؟ یا بیاییم و وارد یک جنگ تمامعیار شویم؛ که آن هم نتیجهاش مشخص است و شرایط آن را هم مردم ایران و منطقه دیدند، یا اینکه بیاییم و تدبیر واقعی و مبتنی بر مصلحت کشور کنیم و ظرفیتهای دیپلماسی را واقعاً آنگونه که هست، فعال کنیم؛ نه اینکه سربازان دیپلماسی بروند و ما پشت آنها را خالی کنیم. این دوگانگی طبعاً نتیجهای نخواهد داد.
نمایندگانی که بر جنگ تأکید دارند به جنوب کشور بیایند و در کنار دلاورمردان ارتش و سپاه با دشمن خبیث مقابله کنند
سعیدی درباره کارزار اعزام نمایندگان طالب جنگ به مناطق درگیر جنگ برای زندگی در این شرایط تصریح کرد: اگر قرار است اتفاقی بیفتد، یا وارد یک جنگ تمامعیار هویتی شویم که اکنون متأسفانه بخشهایی از آن وارد شده، یا اینکه واقعاً بیاییم و مبتنی بر همان سه شرط عزت، حکمت و مصلحت، وارد یک آوردگاه دیپلماسی اینچنینی شویم. اما در مورد عزیزان و مخصوصاً نمایندگانی که به هر حال بسیار بر جنگ تأکید دارند، من فکر میکنم اکنون بهترین زمان است که ورود کنند. یک زمانی ناراحت بودند و میگفتند که در غزه امکان حضور وجود ندارد، یا در مورد جنوب لبنان میگفتند که جنوب لبنان دور است و امکان حضور میسر نیست؛ اما نوار جنوبی کشور، چه در خوزستان سرفراز، چه در بوشهر، چه در هرمزگان که آماج حملات دشمن است و بالاخص سیستان و بلوچستان، به نظر من الان شرایط خوبی است تا این عزیزان در کنار دلاورمردان ما در حوزه ارتش و سپاه بیایند و اسلحه به دست بگیرند و با دشمن خبیث مقابله کنند یا دستکم در این شرایط، زندگی کنند.
وی ادامه داد: آنجا ببینند آنچه را که مردم لمس میکنند به چه شکل است و آنچه را که سربازان وطن در گرمای بالای ۵۰ درجه به نوعی تحمل میکنند، از نزدیک مشاهده کنند. خیلی راحت است که زیر باد کولر در تهران و نقاط دیگر کشور بنشینیم و برای جنگ نسخه بپیچیم، اما اگر واقعاً صداقت داریم، بیاییم و در کنار مردم قرار بگیریم؛ مردمی که اکنون در آن گرما دارند کار میکنند. البته تفاوتی هم نمیکند؛ این موضوع چه اصلاحطلب باشد و چه اصولگرا. من فکر میکنم همه سوار بر یک کشتی هستند و برای مردم هم دیگر این دوگانگیهای اینچنینی هیچ اهمیتی ندارد و در این شرایط، مردم تفاوتی برای این موضوع قائل نیستند.
این نماینده سابق مجلس درباره وظیفه دولت در این شرایط درباره حملات اخیر گفت: من خواهشم از ارکان دولت این است که دیگر صرف همدردیهای تصنعی واقعاً مشکلی را مرتفع نمیکند. نظام بودجهریزی کشور با مبانی عدالت علوی هیچ سازگاری ندارد. شما توزیع اعتبارات و فرصتها را میبینید که معمولاً در نوار جنوبی کشور و مخصوصاً در استان سیستان و بلوچستان، ما یک فاصله معنادار و حتی نجومی با میانگین محرومترین نقاط کشور داریم.
وی گفت: در چنین شرایطی، صرف اینکه بگوییم ما در کنار مردم جنوب هستیم، فکر نمیکنم دردی را دوا کند، بلکه گاهی اینچنین همدردیهای تصنعی به نوعی نمک ریختن بر زخمهای مردم این مناطق است. لذا کاری که باید در این شرایط دولت انجام بدهد، این ایت که دولتی که با شعار عدالت آمده نظام بودجهریزی کشور را باید واقعاً متحول کند، این ماجرا باید به نفع مناطق محروم و مخصوصاً در بحث سرمایهگذاریهایی که در بخش زیرساختهای حوزه انرژی، آب، برق، حوزه سلامت، حوزه آموزش و حوزه راهها در مناطق محروم باید اتفاق بیفتد، به گونهای باشد که این شاخصها در یک فاصله و در یک بازه زمانی مشخص، باید به نرم کشور نزدیک شود چرا که ما از تبعیضها شاید بیشتر آسیب را دیدهایم تا از فقرها.