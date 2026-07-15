عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ضرورت بازنگری در نحوه برگزاری آزمون‌ها در شرایط جنگی به ویژه در شهرهایی از کشور که درگیر جنگ هستند، گفت: با توجه به شرایط جدید پیش‌آمده، موضوع مربوط به برگزاری آزمون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایط عادی، قرار بود امتحانات به‌صورت حضوری برگزار شود و کسی هم ایرادی به این موضوع نداشت، اما اکنون بار دیگر در شرایط جدیدی قرار گرفته‌ایم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با بمباران و حملات موشکی، بسیاری از شهرها، به‌ویژه در مناطق جنوب کشور، را هدف قرار داده است.

وی تاکید کرد: خواسته ما و مردم هم این است که در مناطقی که به‌شدت درگیر جنگ هستند و این وضعیت آثار روانی فراوانی بر مردم بر جای گذاشته است، ضمن آنکه هر لحظه ممکن است خطرات انسانی و حتی فاجعه انسانی را به همراه داشته باشد، برگزاری آزمون‌ها به شیوه کنونی متوقف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حداقل انتظار این است که در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، آزمون‌ها به‌صورت مجازی برگزار شوند و در غیر این صورت، برگزاری آن‌ها به زمان دیگری موکول شود.

وی تاکید کرد: نباید این ریسک بزرگ را بپذیریم که در شرایط جنگی، دانش‌آموزان در محیط‌های اجتماعی و عمومی مانند مدارس حضور پیدا کنند؛ زیرا احتمال بروز حملات ناجوانمردانه دشمنی که هیچ بویی از انسانیت نبرده است، به‌شدت متصور است.

فیاضی درباره در نظر گرفتن تسهیلات برای دانش‌آموزان مناطق درگیر جنگ مانند سهمیه مناطق جنگی در کنکور گفت: طبیعتا این موضوع هم قابل بحث است و باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا دانش‌آموزانی که در این شرایط و زیر حملات موشکی و پهپادی دشمن امتحان می‌دهند، به‌طور طبیعی با افت تحصیلی قابل توجه و فوق‌العاده مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد طرح این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش اقدام مناسبی باشد و امیدواریم در این زمینه تصمیم‌گیری متناسبی درباره دانش‌آموزان عزیزی که درگیر جنگ هستند، انجام شود.

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