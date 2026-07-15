تشکیل کارگروه مشترک اجرای تفاهمنامه مالکیت فکری ایران و قزاقستان؛ تأکید بر همکاریهای فنی، آموزشی و تحول دیجیتال
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر دادگستری قزاقستان در حاشیه مجمع عمومی WIPO، بر اجرای تفاهمنامه ۲۰۲۵ و تشکیل کارگروه مشترک برای توسعه همکاریهای مالکیت فکری تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، در حاشیه شصتوهشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با یرلان سارسمبایف، وزیر دادگستری جمهوری قزاقستان، دیدار و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه مالکیت فکری، اجرای تفاهمنامه مشترک و تقویت تعاملات فنی و بینالمللی دو کشور گفتوگو کرد.
طرفین با تشریح اقدامات و دستاوردهای ایران و قزاقستان در زمینه ثبت، حمایت حقوقی و توسعه نظام مالکیت فکری، از تشکیل کارگروه مشترک اجرای تفاهمنامه همکاری در حوزه مالکیت فکری خبر دادند؛ کارگروهی که با هدف پیگیری عملیاتی مفاد تفاهمنامه، هماهنگی برنامههای مشترک و توسعه همکاریهای تخصصی میان دو کشور تشکیل خواهد شد.
بابایی با اعلام آمادگی کامل مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مفاد این تفاهمنامه، اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای تخصصی، آموزشی و اجرایی مرکز مالکیت معنوی برای تحقق اهداف این سند همکاری به کار گرفته خواهد شد و تشکیل کارگروه مشترک، گامی مهم در تبدیل توافقات دوجانبه به برنامههای عملیاتی و نتایج ملموس خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تفاهمنامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و وزارت دادگستری قزاقستان در سال ۲۰۲۵ به امضا رسیده است، افزود: این سند، زمینههای متنوعی از همکاری از جمله انتقال تجربیات حقوقی و تقنینی، تبادل دانش و تجارب تخصصی در حوزه مالکیت فکری، برگزاری دورههای آموزشی، توانمندسازی کسبوکارهای مبتنی بر نشانههای جغرافیایی، توسعه همکاریهای کارشناسی و ارتقای ظرفیتهای نهادی دو کشور را در بر میگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به حضور اخیر سفیر جمهوری قزاقستان در این سازمان، آغاز فرآیند اجرایی تفاهمنامه را نشانه عزم جدی دو کشور برای توسعه همکاریهای مشترک دانست و از تشکیل تیمهای فنی مشترک به منظور تدوین برنامههای اجرایی، تبادل کارشناسان و اجرای پروژههای تخصصی خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در ادامه بر اهمیت همکاریهای مشترک ایران و قزاقستان در کمیتههای تخصصی سازمان جهانی مالکیت فکری تأکید کرد و گفت: هماهنگی مواضع و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در کمیتههایی نظیر کمیته دائمی حقوق اختراعات (SCP)، کمیته دائمی علائم تجاری، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی (SCT)، کمیته توسعه و مالکیت فکری (CDIP) و کمیته بینالدولی مالکیت فکری، منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فولکلور (IGC) میتواند نقش مؤثری در پیشبرد منافع مشترک دو کشور در عرصه بینالمللی ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به عضویت ایران و قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، این ظرفیتهای منطقهای را بستری مناسب برای تعمیق همکاریهای حقوقی، اقتصادی و فناورانه در حوزه مالکیت فکری دانست و بر ضرورت ایجاد همافزایی میان کشورهای عضو در زمینه حمایت از نوآوری، فناوری و داراییهای فکری تأکید کرد.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، برنامههای تحول دیجیتال این سازمان را تشریح کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی، توسعه خدمات الکترونیکی و ارتقای زیرساختهای دیجیتال، از مهمترین محورهای تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران است که میتواند زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات و اجرای پروژههای مشترک با کشورهای دوست، از جمله قزاقستان، فراهم کند.
در این دیدار، وزیر دادگستری جمهوری قزاقستان نیز با اشاره به سابقه طولانی و تجربه ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین و اجرای نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری، بر ضرورت بهرهگیری از این تجارب تأکید کرد و گفت: انتقال دانش، تجربیات حقوقی و دستاوردهای اجرایی ایران میتواند نقش مهمی در ارتقای نظام مالکیت فکری قزاقستان ایفا کند.
وی همچنین اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور را سرمایهای ارزشمند برای گسترش همکاریهای دوجانبه دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای تفاهمنامه مشترک، زمینهساز توسعه روابط تخصصی، افزایش تبادل تجربیات و شکلگیری پروژههای مشترک در حوزه مالکیت فکری باشد.
دیدار رؤسای دو نهاد، در پایان با تأکید بر تسریع در تشکیل کارگروه مشترک، تدوین نقشه راه همکاریهای دوجانبه و آغاز فعالیت تیمهای تخصصی، به عنوان نقطه عطفی در توسعه روابط ایران و قزاقستان در حوزه مالکیت فکری ارزیابی شد؛ همکاریهایی که میتواند علاوه بر تقویت تعاملات دوجانبه، به ارتقای جایگاه دو کشور در نظام بینالمللی مالکیت فکری نیز کمک کند.