درخواست آذر منصوری برای تعویق امتحانات نهایی در سه استان جنوبی

به گزارش ایلنا، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای حملات اخیر بر دانش‌آموزان و خانواده‌های این مناطق، در این نامه تأکید کرده است که برگزاری امتحانات نهایی تنها زمانی با اصل عدالت آموزشی و برابری فرصت‌ها سازگار است که همه دانش‌آموزان، بدون تبعیض، از شرایط یکسان برای مطالعه، تمرکز، آرامش روانی و حضور در جلسه امتحان برخوردار باشند.

منصوری با تأکید بر اینکه امتحانات نهایی به دلیل تأثیر مستقیم بر سوابق تحصیلی و آینده آموزشی دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از وزارت آموزش و پرورش خواسته است با در نظر گرفتن مسئولیت قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای خود، نسبت به تعویق برگزاری این آزمون‌ها در سه استان یادشده تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی کند تا هیچ دانش‌آموزی صرفاً به دلیل شرایط تحمیلی جنگ و ناامنی از حق برخورداری از فرصت برابر آموزشی محروم نشود.

در این نامه همچنین با استناد به اصول سوم، نوزدهم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است که دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری عادلانه همه شهروندان از امکانات آموزشی و جلوگیری از هرگونه تبعیض در بهره‌مندی از این حق اساسی است. بر همین اساس، اتخاذ تدابیر ویژه برای دانش‌آموزانی که در شرایط اضطراری قرار دارند، نه اعطای امتیاز، بلکه اقدامی در راستای تحقق عدالت آموزشی است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تصمیمی مدبرانه، عادلانه و مسئولانه، ضمن پاسداشت حقوق دانش‌آموزان، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی بردارد.

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