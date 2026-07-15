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محکومیت اقدام پارلمان بریتانیا در «تروریستی» خواندن سپاه توسط ارتش

محکومیت اقدام پارلمان بریتانیا در «تروریستی» خواندن سپاه توسط ارتش
کد خبر : 1813662
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روابط عمومی ارتش، اقدام پارلمان بریتانیا مبنی بر «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم و این اقدام را نشانه دیگری از خباثت این کشور، توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای، با اشاره به اقدام جدید پارلمان بریتانیا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیرویی «تروریستی»، این سازمان نظامی را، بزرگترین سازمان ضد تروریسم در جهان خواند و برهمدلی و همراهی ارتش با سپاه در مقابله با تهدیدات خارجی و متجاوزان، تاکید کرد.

متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»

اقدام اخیر پارلمان بریتانیا در «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای ضد تروریسم جهان، ناشی از خباثت، دورویی و استانداردهای دوگانه مقامات بریتانیایی در مقابله با پدیده شوم تروریست در جهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم  قرار داشته و سوابق تاریخی این سازمان، در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا و حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای ایران، گواهی روشن بر تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه پاسداران و کارکنان این نیرو است.

سپاه پاسداران نه تنها در نقش یک نیروی نظامی، بلکه به عنوان نیرویی اجتماعی و فرهنگی، در طول سال‌ها، خدمات ارزنده‌ای به ملت ایران و کشورهای همسایه ارائه کرده و همواره یاوران مسلمانان و مستضعفان بوده است. اقدامات نابخردانه‌ای از جنس پارلمان بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که استعمار پیر انگلستان، سابقه سیاه و طولانی در ایحاد تفرقه، فرقه سازی و حمایت از تروریسم در منطقه غرب آسیا دارد و رژیم صهیونیستی در کنار دولت‌های اروپایی و آمریکا، نه تنها بزرگترین حامیان تروریست در جهان به شمار می‌روند بلکه با حمایت از گروهک‌های تروریستی در منطقه، در جهت تحقق اهداف شوم خویش، گام برداشته‌اند.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت اقدام اخیر پارلمان بریتانیا علیه نیروهای خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر همدلی ارتش و سپاه، تحت فرامین فرماندهی معظم کل قوا، در مقابله با تهدیدات، مخاطرات و تجاوزات دشمنان قسم خورده ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرده و برای همرزمان خویش در سپاه، توفیقات روزافزون از محضر حضرت حق را خواستار است.

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