مدیرعامل یک کارخانه به دلیل استنکاف از اجرای دستور قضایی بازداشت شد

به گزارش ایلنا، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، از بازداشت مدیرعامل یک کارخانه در یاسوج خبر داد. این اقدام در پی استنکاف وی از اجرای دستور قضایی و عدم اقدام مؤثر برای رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی این کارخانه صورت گرفته است.

موسویان دادستان مرکز استان بیان کرد: این کارخانه روزانه حدود یک هزار و ۲۰۰ مترمکعب فاضلاب صنعتی، بدون تصفیه مؤثر تولید و این پساب را وارد برکه‌های اطراف و نهایتاً رودخانه بشار می‌کند. این امر موجب انتشار بوی نامطبوع، رشد بی‌رویه جلبک‌ها و آلودگی آب‌های سطحی شده و کیفیت منابع آبی را به شدت کاهش داده است.

دادستان مرکز استان تأکید کرد: علیرغم مکاتبات متعدد و اخطار‌های پیاپی از سوی دادستانی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی، کارخانه مورد اشاره نه تنها اقدامی مؤثر برای رفع این آلودگی انجام نداده، بلکه با بی‌توجهی به فرآیند تصفیه، به ورود پساب آلاینده به رودخانه بشار ادامه داده است.

وی افزود: با وجود تمام تذکرات و فرصت‌های داده شده، نه پاسخ مناسبی دریافت کردیم و نه شاهد رفع کامل این معضل بودیم.

موسویان با اشاره به اینکه سلامت روحی و روانی شهروندان از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت شهروندان در درجه اول قرار دارد.

وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه همگانی دانسته تصریح کرد: اقدامات تهدیدکننده سلامت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اینکه این کارخانه در حاشیه جنوبی شهر و در مجاورت رودخانه بشار قرار دارد، گفت: فاضلاب صنعتی این کارخانه بدون تصفیه مؤثر وارد برکه‌های طبیعی و مصنوعی اطراف شده و در نهایت به رودخانه بشار راه پیدا می‌کند. این برکه‌ها عملاً به محل تجمع پساب خام تبدیل شده‌اند.

وی افزود: این آلودگی نه تنها بوی تعفن را به شهر کشانده، بلکه خطرات بهداشتی جدی برای ساکنان پایین‌دست رودخانه و کشاورزان منطقه ایجاد کرده است.

موسویان در تشریح روند قضایی این پرونده اظهار داشت که دادستانی با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه، از مسئولان کارخانه خواسته بود نسبت به رفع فوری آلودگی زیست‌محیطی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: پس از پایان این مهلت، در صورت استمرار آلودگی، بدون هیچگونه مماشات و اغماضی اقدامات قانونی انجام خواهد شد و حتی توقف بخشی از فعالیت کارخانه که منشأ آلودگی است در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد که بازداشت مدیرعامل این کارخانه پیام روشنی دارد که دستگاه قضایی در برابر تضییع حقوق عامه و به مخاطره انداختن سلامت شهروندان سکوت نخواهد کرد.

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