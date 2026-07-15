جبهه مقاومت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در باتلاق فرو خواهد برد

به گزارش ایلنا، سرلشکر صفوی در گفت‌وگو با شبکه المیادین با بیان اینکه جبهه مقاومت از ایران تا لبنان، دریای مدیترانه، تنگه هرمز، باب المندب و دریای سرخ امتداد دارد، اظهار داشت: جبهه مقاومت بدون حضور قدرت‌های خارجی نقش محوری در شکل‌دهی معادلات سیاسی و امنیتی منطقه ایفا خواهد کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا‌ در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت باتلاقی خواهد بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی را در خود فرو خواهد برد، گفت: نتیجه جنگ در منطقه بدون شک به نفع ایران و محور مقاومت خواهد بود.

سرلشکر صفوی همچنین حزب‌الله لبنان را حافظ و مدافع استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان دانست و گفت: مردم ایران و مردم عزیز لبنان، اعم از مسلمان و مسیحی، با شجاعت از خاکشان دفاع خواهند کرد.

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