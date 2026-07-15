نیروی زمینی ارتش اعلام کرد؛
شهادت ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش در بمپور/پاسخ تجاوز به ایرانشهر را خواهیم داد
به دنبال تجاوز ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا به پادگان بمپور ایرانشهر و شهادت ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه، نیروی زمینی ارتش اعلام کرد، در زمان مقتضی پاسخ قاطعی به این جنایت داده خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.
بنا بر این گزارش، دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را مورد حمله قرار داد.
با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشکها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد.
در جریان این حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.
روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به آسایشگاههای کارکنان پایور و وظیفه، شهادت آن رزمندگان غیور را به خانوادههای معظم شهدا، همرزمان آنان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و با تاکید بر استمرار امنیت پایدار در مرزهای ایران اسلامی، تصریح کرد: انتقام خون پاک شهدای این جنایت، قطعی و قریبالوقوع است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با یاری خدا و همراهی سایر نیروهای مسلح، پاسخی قاطع، به این اقدام متجاوزانه دشمن آمریکایی خواهد داد.