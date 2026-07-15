به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی با اشاره به جایگاه و مقام شهدا در قرآن و روایات تصریح کرد: در مکتب اسلام مقام شهادت از والاترین مقام‌ها و رتبه‌هایی است که جایگاه آن برای بشر قابل درک نیست، شهدا حق بسیاری بر گردن ما دارند و ما هر چه داریم از برکات خون پاک شهدا است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اثرگذاری شهادت قائد امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ره) در بین مردم جهان تصریح کرد: خداوند اجر امام شهیدمان را در همین دنیا به ایشان اعطا فرمود، شهادت رهبر شهید ایران دل‌ها را متحول و انسان‌ها را بیدار کرد و بذر اتحاد و انسجام را در جهان اسلام کاشت.

وی ادامه داد: مهمترین نکته‌ای که در شهادت قائد امت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، اثرگذاری و مکتب و راهی است که برای مردم دنیا و به ویژه مسلمانان تبیین شد به طوری که در سایر کشور‌ها مراسم تشییع ایشان به صورت نمادین برگزار شد و شرکت کنندگان در مراسم ضمن ابراز اندوه، با سر دادن شعار انتقام، بر ادامه مسیر مقاومت و خونخواهی شهدای امت اسلامی تاکید کردند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به آیه شریفه «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» خاطرنشان کرد: مرگ یک امر طبیعی است و هیچ کس را از آن گریزی نیست، اما خوشا به حال کسانی که سعادت شهادت نصیب آنها می‌شود، البته عناصر خبیث و ناپاکی همچون ترامپ و نتانیاهوی ملعون از درک عظمت مکتب شهادت عاجزند و همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید، «مثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ...» مَثَل آنها همچون سگ است و چنان تشنه دنیا و زندگی مادی و پست خود هستند که هرگز سیراب نمى‌شوند.

رئیس دیوان عالی کشور حضور میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب را غیرقابل توصیف عنوان کرد و گفت: توصیف حضور حماسی مردم و عاشقان آن حضرت در مراسم وداع، در واژه نمی‌گنجد و در هیچ کجای تاریخ مشابه آن ثبت نشده است، رهبر شهید ایران تمام عمر خود را صرف پیشرفت، اقتدار و سربلندی ملت ایران نمود و دل‌های ما همچنان در غم فراق این عزیز از دست رفته، در اندوه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تمدید مجدد حکم رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه بر تلاش بیشتر برای عملیاتی کردن هر چه بهتر مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید داشتند، لذا قضات دیوان عالی کشور در رابطه با آسیب‌ها و اشکالات موجود پیشنهادات و راهکار‌های لازم را ارائه دهند.

وی خطاب به قضات حاضر در جلسه ادامه داد: شما قضات دیوان عالی کشور از مفاخر دستگاه قضایی هستید و از تجربیات ارزشمندی برخوردارید و با وجود بیش از ۳۰ سال تجربه کاری، می‌توانید در زمینه رفع چالش‌ها و آسیب‌های دستگاه قضایی پیشنهادات مثمرثمری ارائه دهید.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: دستیابی به قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها با تلاش یک فرد یا نهاد محقق نمی‌شود و همه ما در اجرای مطالباتی که رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی دارند؛ وظیفه داریم، لذا قضات در ارائه پیشنهادات به کمک و مساعدت رئیس قوه قضاییه حرکت کرده و به ظرفیت‌های موجود در میدان اجرا، اعتبار، بودجه، سرمایه انسانی و ... اهتمام لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان از بررسی و احصای مسائل اولویت دار قوه قضاییه و تهیه و تدوین طرح در ۱۲ بند خبر داد و گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی اولویت‎های مذکور به صورت مکتوب به ریاست قوه قضاییه ارائه شد؛ با تلاش‌ها و گام‌های موثری که در عرصه رفع چالش‌ها و آسیب‌های موجود بر داشته می‌شود، شاهد عملیاتی سازی هر چه بهتر سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دوره دوم خواهیم بود.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد، پرونده‌ای با موضوع خلع ید از اراضی ملی، مطالبه و قلع و قمع مستحدثات اعیانی و درختان غرس شده مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (۳۴ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود مبنی بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی مورد ابرام قرار گرفت.

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