بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب کشور جان باختند

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی جان خود را از دست دادند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، یاد جان‌باختگان را گرامی می‌داریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود. جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.جنوب ایران،جان ایران.

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