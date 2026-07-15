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مهاجرانی:

بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب کشور جان باختند

بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب کشور جان باختند
کد خبر : 1813557
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سخنگوی دولت گفت:در پی حملات اخیر به جنوب کشور و جان‌باختن بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی، دولت با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، بر حمایت همه‌جانبه از مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی جان خود را از دست دادند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، یاد جان‌باختگان را گرامی می‌داریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود. جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.جنوب ایران،جان ایران.

 

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