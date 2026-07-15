وداع پرشور مردم شیراز با شهید مدافع خلیج فارس در حرم شاهچراغ

به گزارش ایلنا، مراسم وداع با پیکر شهید محمدناصر دلیرور صبح امروز چهارشنبه، ۲۴ تیر ، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برگزار شد. این شهید سرافراز روز یکشنبه ۲۱ تیر ، هنگام انجام وظیفه در جزیره فارور خلیج فارس به فیض شهادت نائ شد.

پس از پایان مراسم وداع در شیراز، پیکر مطهر این شهید برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به زادگاهش، شهر اکبرآباد از توابع شهرستان کوار، منتقل شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، آیین وداع مردمی با این شهید بزرگوار، ساعت ۲۲ امشب در حسینیه حضرت ابوالفضل‌العباس شهر اکبرآباد برگزار می شود.

همچنین پیکر این شهید والامقام، صبح فردا پنج‌شنبه ۲۵ تیر از ساعت ۷:۳۰ از حوزه شهید دستغیب شهر اکبرآباد به سمت گلزار این شهر ، شییع و به خاک سپرده می شود.

ویژه‌ برنامه بزرگداشت این شهید والامقام، ساعت ۱۶:۳۰ جمعه ۲۶ تیر در مصلای نماز جمعه شهر اکبرآباد برگزار خواهد شد.