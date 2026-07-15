مصوبه شعام در خصوص انتخابات شوراها پابرجاست

به گزارش ایلنا،ولی الله بیاتی با اشاره به حرف و حدیث هایی در خصوص انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور گفت: چنانچه قبلاً و در مصاحبه های گذشته نیز به این موضوع پرداخته شد، باستحضار ملت بزرگ ایران می رساند که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) تصمیم بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی کشور حداکثر ۲ ماه پس از پایان جنگ برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پس از پایان جنگ و ۴۵ روز بعد از برگزاری انتخابات، شورای بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این مصوبه (شعام) همچنان پابرجا بوده و سایر اظهار نظرها، نظرات شخصی افراد بوده و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع اتخاذ نکرده است.

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