حملات متجاوزان آمریکایی به برخی از نقاط هویزه و دشت آزادگان

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی افزود: شامگاه گذشته سه شنبه بیست و سوم تیر ماه یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین شب گذشته نیز یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان با پرتابه‌های دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه این حملات تلفات جانی درپی نداشت، بیان کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد.

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