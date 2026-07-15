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حملات متجاوزان آمریکایی به برخی از نقاط هویزه و دشت آزادگان

حملات متجاوزان آمریکایی به برخی از نقاط هویزه و دشت آزادگان
کد خبر : 1813548
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معاون امنیتی - انتظامی استانداری خوزستان گفت: شب گذشته ۲۳ تیر ماه نقاطی از شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان مورد حمله متجاوزان آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی افزود: شامگاه گذشته سه شنبه بیست و سوم تیر ماه یک سیلوی ذخیره گندم  در شهرستان هویزه  مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین شب گذشته نیز  یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان با  پرتابه‌های دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه این حملات تلفات جانی درپی نداشت، بیان کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد.

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