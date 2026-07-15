حملات متجاوزان آمریکایی به برخی از نقاط هویزه و دشت آزادگان
معاون امنیتی - انتظامی استانداری خوزستان گفت: شب گذشته ۲۳ تیر ماه نقاطی از شهرستانهای هویزه و دشت آزادگان مورد حمله متجاوزان آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی افزود: شامگاه گذشته سه شنبه بیست و سوم تیر ماه یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین شب گذشته نیز یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان با پرتابههای دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه این حملات تلفات جانی درپی نداشت، بیان کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد.