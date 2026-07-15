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دیوان محاسبات کشور مطرح کرد:

بررسی ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»

بررسی ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»
کد خبر : 1813547
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دیوان محاسبات کشور با ورود به ترک فعل وزارت نفت در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»، از این وزارتخانه خواست گزارش اقدامات و میزان پیشرفت اجرای این تکلیف قانونی را ارائه کند.

به گزارش ایلنا،دیوان محاسبات کشور به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» ورود کرد.

دیوان محاسبات در اجرای وظایف قانونی، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و گزارش اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را از وزارت نفت مطالبه کرده‌است.

باتوجه به تکلیف قانونی وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه با هدف رصد لحظه‌ای جریان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر زنجیره تا پایان سال دوم برنامه هفتم، عدم اجرای این حکم دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

دیوان محاسبات تا حصول نتیجه، پیگیری اجرای کامل این حکم قانونی را از تمامی دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داد.

 

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