انارکی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
ریشه بحران برق کجاست؟/ مدیریت مصرف همچنان ضروری است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریشه بحران برق به سالها فاصله میان رشد مصرف و سرمایهگذاری در صنعت برق بازمیگردد، تاکید کرد که عبور از ناترازی برق تنها با توسعه زیرساختها ممکن نیست و مدیریت مصرف همچنان یکی از الزامات اصلی برای کاهش خاموشیها و پایداری شبکه برق کشور به شمار میرود.
احمد انارکی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به شرایط صنعت برق کشور گفت: هر زمان برق به صورت مدیریتشده قطع میشود، دلیل آن کمبود ظرفیت تولید نسبت به میزان مصرف است نه اینکه وزارت نیرو بخواهد برق مردم را قطع کند یا در مدیریت شبکه ناتوان باشد. اتفاقا مجموعه وزارت نیرو تمام توان خود را به کار گرفت تا خاموشیها به حداقل برسد.
وی افزود: ناترازی برق، مسئلهای نیست که در یکی دو سال گذشته ایجاد شده باشد. این وضعیت حاصل سالها فاصله میان رشد مصرف و سرمایهگذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع برق است. طبیعی است که جبران چنین عقبماندگی بزرگی در مدت کوتاه امکانپذیر نباشد اما خوشبختانه اقدامات مؤثری برای کاهش این فاصله آغاز شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزارت نیرو طی دو سال اخیر در توسعه نیروگاههای جدید بهویژه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر، عملکرد قابل توجهی داشته و رکوردهای کمسابقهای در این حوزه به ثبت رسیده است. افزایش چند هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر، آن هم در شرایط تحریم، محدودیت منابع و مشکلات ناشی از جنگ، نشان میدهد که مسیر افزایش ظرفیت تولید با جدیت دنبال میشود.
انارکی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر گفت: صنعت برق در حالی به فعالیت خود ادامه داد که بخشی از زیرساختهای تولید و انتقال برق هم در جریان جنگ آسیب دید و بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور از مدار خارج شد اما کارکنان صنعت برق با تلاش شبانهروزی اجازه ندادند این آسیبها به بحران گسترده در تامین برق کشور تبدیل شود و شبکه در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط پایدار بازگشت.
وی تاکید کرد: نباید زحمات هزاران مهندس، متخصص و کارشناس صنعت برق نادیده گرفته شود. بدنه وزارت نیرو را نیروهای متخصص، متعهد و فارغالتحصیلان دانشگاههای معتبر کشور تشکیل میدهند که شبانهروز برای تأمین برق پایدار مردم تلاش میکنند. برای این مجموعه حتی خاموش شدن یک چراغ نیز مطلوب نیست و یقینا هیچکس در وزارت نیرو علاقهای به اعمال خاموشی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حل ناترازی برق نیازمند مشارکت همه بخشهاست، گفت: توسعه نیروگاهها راهکار اساسی افزایش تولید است اما اجرای این پروژهها زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت ظرفیتهای جدید در مدت کوتاهی جایگزین سالها کمبود سرمایهگذاری شود. بنابراین در کنار توسعه نیروگاهها، مدیریت مصرف نیز یک ضرورت اجتنابناپذیر است و بدون همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف اقتصادی، عبور از این شرایط دشوار خواهد بود.
انارکی خاطرنشان کرد: طبق آمارها وزارت نیرو با وجود همه محدودیتها، رکوردهای قابل توجهی در توسعه ظرفیت تولید برق بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به ثبت رسانده و همزمان تلاش کرده خاموشیها نسبت به سال گذشته کاهش یابد. این موارد نشان میدهد که رویکرد این وزارتخانه، مدیریت فعال و افزایش ظرفیت تولید بوده نه محدود کردن دسترسی مردم به برق.
وی گفت: انتظار مجلس این است که در کنار حمایت از برنامههای توسعهای وزارت نیرو، فرهنگ مدیریت مصرف هم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اگر همه بخشها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، میتوان با سرعت بیشتری از ناترازی برق عبور کرد و شرایط پایدارتر و مطمئنتری را برای تأمین برق کشور رقم زد.
انارکی در پایان تاکید کرد: با توجه به ناترازی سالهای گذشته و آسیب به برخی نیروگاهها در جنگ، تلاش وزارت نیرو مدیریت مصرف به نفع مصرف خانگی است. البته نباید بخش تولید به عنوان موتور محرکه رشد، توسعه، اشتغال و معیشت کشور دچار وقفههای آسیبزا شود. باید اولویت اساسی تقویت زیرساختها براساس برنامه هفتم پیشرفت باشد.