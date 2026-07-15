خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به دستگاه قضا با سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی

حذف روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به دستگاه قضا با سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی
کد خبر : 1813509
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از حذف روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی از طریق سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پرونده‌های خود را به‌صورت رایگان از سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی دریافت می‌کنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحد‌های قضایی جلوگیری می‌شود. حاصل این تحول، صرفه‌جویی در زمان مردم، کاهش هزینه‌ها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل