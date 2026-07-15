به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پرونده‌های خود را به‌صورت رایگان از سامانه اطلاع‌رسانی پرونده قضایی دریافت می‌کنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحد‌های قضایی جلوگیری می‌شود. حاصل این تحول، صرفه‌جویی در زمان مردم، کاهش هزینه‌ها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.

انتهای پیام/