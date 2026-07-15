حذف روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به دستگاه قضا با سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از حذف روزانه بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی از طریق سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پروندههای خود را بهصورت رایگان از سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی دریافت میکنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی جلوگیری میشود. حاصل این تحول، صرفهجویی در زمان مردم، کاهش هزینهها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.