عارف:
دنبال کردن منویات رهبری، رهبر شهید و امام راحل اولویت دولت است
معاون اول رئیسجمهور گفت:مهمترین اولویت دولت این است که با جدیت بیشتری منویات مقام معظم رهبری، رهبر شهید و امام راحل را دنبال کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حاشیه آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی (ره)، در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین اولویت دولت در شرایط فعلی، اظهار کرد: مهمترین اولویت دولت این است که با جدیت بیشتری منویات مقام معظم رهبری، رهبر شهید و امام راحل را دنبال کنیم. به طور طبیعی، معیشت مردم، توسعه، مهار تورم و مسائل اقتصادی در اولویت قرار دارد و این موضوعات را با جدیت پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با فضای ارزشمند همبستگی و انسجامی که ایجاد شده است، بتوانیم برنامههای دولت را بهتر اجرا کنیم.
عارف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توافقنامه اخیر و اینکه ادامه مسیر را چگونه ارزیابی میکند، گفت: این نخستین بار نیست که با چنین رفتارهایی مواجه میشویم. از همان روزهای نخست انقلاب با این مسائل روبهرو بودهایم؛ در برخی مقاطع شدت گرفته و در برخی دورهها آرامتر بوده است. امروز نیز یکی از همان مقاطعی است که این رفتارها به اوج رسیده و نشان میدهد که واقعاً نمیتوان به حرفهایی که میزنند اعتماد کرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: سندی که به تازگی به امضا رسیده بود، عملاً زیر پا گذاشته شد. البته برای ما قابل پیشبینی بود که این سند در مقطعی با مشکل مواجه خواهد شد.