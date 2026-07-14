به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حاشیه آیین بزرگداشت رهبر شهید در مصلای امام خمینی (ره)، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: آمریکا در روزهای گذشته با الفاظ زشت و رکیک ملت ایران را خطاب قرار داد و لحظاتی پیش نیز در فضای مجازی اعلام کرد که حتی یکی از جزایر ایران باید به صورت زمینی تصرف شود.

وی ادامه داد: پاسخ ما به این لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا این است که آن‌ها همچنان به این اظهارات ادامه می‌دهند، اما مسئله اصلی این است که آیا در میدان توانسته‌اند به اهداف خود برسند؟ افرادی که تصمیم گرفته بودند ایران را تکه‌تکه کنند، اکنون در نهایت به کجا رسیده‌اند؟

رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما در عمل، بر اساس آنچه به آن باور و اعتقاد داریم، از وجب به وجب خاک کشورمان دفاع خواهیم کرد. این سخنان بی‌ادبانه‌ای که آن‌ها مطرح می‌کنند، شایسته خودشان است و شایسته ما نیست.

پزشکیان ادامه داد: برای ملت ایران، نخستین گام حفظ وحدت و انسجام داخلی است. هر کلام و هر رفتاری که موجب ایجاد شقاق و اختلاف در جامعه شود، قدرت ما را کاهش خواهد داد.