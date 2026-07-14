به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک فروند پهپاد متخاصم دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های پدافندی دلیرمردان نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بندرعباس، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.