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انهدام یک فروند پهپاد متخاصم با آتش سامانه‌های پدافندی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس

انهدام یک فروند پهپاد متخاصم با آتش سامانه‌های پدافندی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس
کد خبر : 1813341
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ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، بامداد امروز یک فروند پهپاد متخاصم دشمن آمریکایی، با آتش سامانه‌ های پدافندی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، ساقط شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز، یک فروند پهپاد متخاصم دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های پدافندی دلیرمردان نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بندرعباس، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

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