ابلاغ پیام تشکر رهبر انقلاب از ملت ایران و عراق

به گزارش ایلنا، آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که عصر امروز با حضور مسوولان و اقشار مختلف مردم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: ابتدا این شهادت بزرگ را به محضر مولای حاضر و ناظرمان، حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، و سپس به همه امت اسلامی، ملت عزیز ایران و شما برادران و خواهران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. در مواجهه با این مصیبت بزرگ، موضوع «صبر» مطرح است؛ همان‌طور که در قرآن کریم بر آن تأکید شده است.

وی ادامه داد: اما صبر به معنای حقیقی آن، بدین معناست که این مصیبت بزرگ را به‌گونه‌ای تحمل کنیم که راهمان را با صلابت و درستی ادامه دهیم و تا رسیدن به هدف نهایی پیش برویم. بنابراین، صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشته‌اند، ندارد. نکته دوم اینکه ما در حوادث بزرگ هفته گذشته و در تشییع پیکر امامِ شهیدِ امت، شاهد جلوه‌ای از توحید بودیم که باید قدر آن را بدانیم.

فرزند رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: در هر جامعه‌ای اگر امام آن جامعه من الله باشد، امت آن جامعه که تابع آن امام هستند، به عالم بالا و آسمان متصل خواهند شد. در چند روز گذشته جلوه جدیدی ازبرکات فراوان الهی جلوه‌گر شد و همه عالم شاهد عظمت آن بودند و باید برای تجلی عظیم توحیدی به امت اسلامی و ملت شریف ایران تبریک گفت. همه باید منتظر باشند که پس از این برکات بیشمار و فراوان الهی را در محیط الهی خود ببینند.

آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای ضمن ابلاغ قدردانی و تشکر رهبر انقلاب از مردم ایران و عراق برای حضور در تشییع میلیونی اقای شهید ایران، گفت: پس از مقدمه‌ای که پیرامون این رستاخیز چشمگیر و بی‌سابقه عرض شد، بنده موظف هستم پیام تشکر و تقدیر رهبری معظم و معزز را به خاطر برپایی این حماسه بزرگ، به همگان ابلاغ کنم.

فرزند رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: مردم عزیز ایران که با وفاداری و بصیرت فوق‌العاده خود، این صحنه را چنان آراستند که تحمل آن برای دشمن بسیار سنگین بود. حضور میلیونی شما در تهران، قم، مشهد و سراسر کشور، معنای خاصی داشت که ان‌شاءالله در آینده شاهد برکاتِ آن خواهیم بود.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است از متصدیانِ محترم، چه دولت گرامی و چه دستگاه‌های دیگر که در این زمینه تمهیدات فراوانی انجام دادند، قدردانی کنم؛ از برادران عزیز سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌ها.

آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای تصریح کرد: مراتب قدردانی را نسبت به مردم عزیز عراق دارم که با وفا و بصیرت خویش، صحنه‌ای فوق‌العاده را رقم زدند؛ چه در شهرهای نجف و کربلا و چه در مسیر بین نجف و کربلا که برادر عزیزمان به آن اشاره کردند.

وی ادامه داد: از همه آنان، از بسیج مردمی عزیز عراق و دولت محترم عراق سپاسگزاری می‌کنم. امیدواریم که خدای متعال همه ما را ثابت‌قدم بدارد و توفیق دهد که این راه را که خود در مقابل ما گشوده است، به خوبی طی کنیم و به اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی دست یابیم. در پایان، عرایضم را با سلامی بر وجودِ مقدس اباعبدالله (علیه‌السلام) که تمام این برکات ناشی از خون مقدس اوست، به پایان می‌برم: «السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک، علیک منّی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.