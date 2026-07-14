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پزشکیان در نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی:

با هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت برخورد می‌شود

با هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت برخورد می‌شود
کد خبر : 1813159
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رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تسریع در ایفای تعهدات ارزی، دستور داد دستگاه‌های مسئول با هماهنگی حداکثری، زمینه پرداخت مطالبات، تقویت سازوکارهای حمایتی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان این حوزه را در راستای پایداری تأمین کالاهای اساسی فراهم کنند.

به گزارش ایلنا، نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی  با محور بررسی وضعیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست وزیر جهاد کشاورزی، گزارشی از روند تأمین ارز و فرآیند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی ارائه و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این حوزه را تشریح کرد.

در ادامه، نمایندگان واردکنندگان این بخش، ضمن توضیح مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، تقویت سازوکارهای حمایتی، مدیریت بازار و رفع موانع قانونی و اجرایی مطرح کردند.

رئیس‌جمهور در این نشست، با قدردانی از نقش و تلاش‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین کالاهای اساسی کشور، ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و تأکید کرد: رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است و باید با هماهنگی و سرعت لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

 پزشکیان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دستور داد وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با همکاری و تعامل حداکثری، زمینه پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندگان را فراهم کنند. 

رئیس جمهور همچنین بر برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی، تدوین سازوکارهای مؤثر حمایتی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فشارهای ناشی از الزامات قانونی و مقررات بانکی بر فعالان این بخش تأکید کرد.

 پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: دولت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود، اما در برابر هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از روند تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با تأمین و پرداخت مطالبات ارزی ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای تصمیمات حمایتی دولت و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

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