هاشمیطبا در گفتوگو با ایلنا:
تندروها خواسته یا ناخواسته کمر به نابودی کشور بستهاند/ برخی به جای ادب آموختن از بی ادبان، از ترامپ تقلید میکنند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه تندروها خواسته یا ناخواسته کمر به نابودی کشور بسته اند، گفت: وقتی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای حل مشکلات کشور کار و تلاش میکنند، این نوع رفتار افراد تندرو در واقع کمک به دشمن است.
سید مصطفی هاشمی طباء فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات برخی افراد تندرو درباره مذاکرات و توهین به رئیسجمهور و تیم مذاکره کننده گفت: در ابتدا باید ببینیم منشاء این اظهارات از کجاست به نظر من نمیشود اسم تندرو را بر این افراد گذاشت چراکه اصلا افراد تندرو نیستند بلکه این افراد کسانی هستند که در زمین دشمن بازی می کنند.
وی ادامه داد: یعنی برخلاف اینکه مسئولان کشور تلاش می کنند با تدبیر کار را پیش ببرند، این افراد همیشه در زمین دشمن کار می کنند و در واقع کمک حال دشمن در داخل کشور هستند. جالب اینجاست که همیشه شعارهای تند میدهند و از جنگ صحبت میکنند و ظاهر تندرویی دارند مانند وزیر دولت آقای احمدینژاد که گفته بود باید اسیر بگیریم، تصویری به مردم نشان میدهند که گویا با این تصورات زندگی مردم بهتر می شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: به طور مثال یکی از همین آقایان در مشهد گفته بودند که اولویت رهبر شهیدمان رفاه و آسایش و امنیت مردم بود و بعد گفته بودند که حالا ما باید بجنگیم. در حالی که من نمی دانم جنگ چگونه می تواند برای مردم رفاه و آسایش به همراه داشته باشد. بنابراین به نظر می آید این افراد خواسته یا ناخواسته کمر به نابودی کشور بسته اند.
هاشمی طباء گفت: وقتی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای حل مشکلات کشور کار و تلاش میکنند این نوع رفتار افراد تندرو در واقع کمک به دشمن است.
وی درباره اینکه قوای عاقله حاکمیت در مقابل تندروها چه اقدامی باید داشته باشند، گفت: به نظر من قوه قضاییه باید در این باره فعال باشد قوه قضاییه نمیتواند فقط تماشاچی باشد و هر کسی هر کاری خواست انجام دهد و هرحرفی میخواهد بزند. متاسفانه رسانه ملی هم به نوع دیگری رفتار میکند اما قوه قضاییه می تواند صدا و سیما را به نوعی وادار کند که حرف درست را بر زبان جاری کند و واقعیت ها را بگویند و صرفا اینگونه نباشد که سوار مواج شوند در واقع در حال حاضر اینگونه است که هر کسی میخواهد در کلام از دیگری سبقت بگیرد و بیشتر خودش را انقلابی نشان دهد و این برای کشور ما خطرناک است.
وی گفت: حتی الان لحن گفتارشان هم مهم است متاسفانه برخلاف اینکه می گویند ادب را از که آموختی از بی ادبان، اینها از ترامپ تقلید می کنند یعنی هر حرفی را به زبان می آورند و هر کلام ناشایستی را مطرح می کنند و این واقعا باعث تاسف است و قوه قضاییه باید در این زمینه موثر باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب درپاسخ به این سوال که رفتار تندروها چقدر فضا را برای دخالت دشمن در کشور باز می کند، گفت: آنها اطلاعاتشان را از ما کسب کرده اند اگر اطلاعات نداشتند نمی توانستند رهبر ما را شهید کنند نمیتوانستند سرداران ما را شهید کنند و خسارت به ما وارد کنند بنابراین آنها اطلاعات دارند و براساس این اطلاعات هم در کشور ما به نوعی به صورت پنهانی این نوع طرز تفکر را رواج می دهند به نظر من قوای سه گانه ما باید با این مسئله برخورد کند و به این بازی کردن در زمین دشمن پایان دهند.