بانک مرکزی با افزایش قیمت ارز اربعین، مردم را جریمه کرد/مسئولان شاید نتوانند قیمت ارز را کنترل کنند، اما در افزایش قیمت آن نقش فعالی دارند

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت فروش دینار عراق توسط بانک مرکزی به زائران اربعین حسینی، گفت: امروز سیاست‌های اقتصادی ما تک‌وجهی و تک‌مؤلفه‌ای نیست که هنگام تصمیم‌گیری، به آثار و تبعات آن توجه نکنیم. موضوع ارز سفر اربعین، حتی بر سایر ارزها هم اثرگذار است. متأسفانه در سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ می‌کنیم، به آثار و پیامدهای آن توجه کافی نمی‌شود؛ چه برسد به موضوعاتی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم در روزهای اخیر هر آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و برای قدردانی از امام شهیدشان و تجدید بیعت با امام جدیدشان، به‌صورت میلیونی در مراسم وداع و تشییع حضور پیدا کردند تا امنیت پایدار کشور را تقویت، اقتدارآفرینی و پیام خون‌خواهی و انتقام را به دنیا منتقل کنند.

وی با اشاره به آغاز سفرهای اربعین اظهار کرد: در سال‌های گذشته هم به‌منظور تأمین نیاز زائران و هم به این دلیل که سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد تا این ارز از مسیر صحیح تأمین شود، بانک مرکزی ارز اربعین را اختصاص می‌داد؛ چراکه اگر این نیاز از مسیر صحیح تأمین نمی‌شد، خود موجب افزایش قیمت دینار و به تبع آن، ارزهای رایج در بازار از جمله دلار و یورو می‌شد.

یوسفی یادآور شد: در سال‌های گذشته و از دولت شهید رئیسی، بانک مرکزی برای افرادی که قصد سفر اربعین داشتند ارز اختصاص می‌داد و حتی نرخ آن درصدی کمتر از نرخ بازار آزاد بود. این اقدام دو اثر مهم داشت؛ نخست اینکه نیاز مردم و بازار را تأمین می‌کرد و از آن مهم‌تر، تنوع ارزی ایجاد می‌شد. یعنی به‌جای آنکه تمام تقاضا متوجه دلار باشد، بخشی از تقاضا به سمت دینار عراق هدایت می‌شد و همین موضوع به کنترل بازار کمک می‌کرد؛ زیرا افزایش قیمت در یک ارز، موجب افزایش قیمت همان ارز در بازار آزاد شده و بر سایر ارزها از جمله دلار، یورو، دینار و درهم هم اثرگذار است.

وی با انتقاد از سیاست اخیر بانک مرکزی تصریح کرد: در اقدامی عجیب، در حالی که قیمت هر ۱۰۰ هزار دینار عراق در بازار آزاد حدود ۱۰۸ تا نهایتاً ۱۱۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی نرخ ارز مسافران اربعین را ۱۲۹ هزار تومان اعلام کرد. به اعتقاد من، بانک مرکزی مردمی را که به‌صورت میلیونی در مراسم حضور پیدا کردند و اکنون قصد دارند در راهپیمایی اربعین شرکت کنند، جریمه کرد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از آثار مخرب این تصمیم، تحمیل هزینه بیشتر به مردم است. اتفاق مهم‌تر و تعجب‌برانگیزتر این بود که همین تصمیم، خود باعث افزایش قیمت دینار در بازار آزاد شد. از دو روز گذشته که نرخ ۱۲۹ هزار تومانی اعلام شد، قیمت هر ۱۰۰ هزار دینار عراق از حدود ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

یوسفی گفت: باید از بانک مرکزی، به‌عنوان متولی افزایش نرخ ارز، تشکر کرد؛ زیرا اگر مدیریتی قرار باشد به‌گونه‌ای عمل کند که خود عامل افزایش قیمت دینار و به تبع آن سایر ارزها شود، بانک مرکزی این نقش را به‌خوبی ایفا کرده است. سیاست ارزی بانک مرکزی، به‌جای آنکه به کنترل و کاهش قیمت ارز منجر شود، به سیاست افزایش قیمت ارز تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام اثر خود را بر بازار گذاشته و نشان‌دهنده سوءمدیریت و بحران مدیریتی است. این چه تصمیمی است که نه‌تنها کمکی به مردم و زائران اربعین نمی‌کند، بلکه با قیمت‌گذاری بانک مرکزی، قیمت بازار نیز افزایش یافته است.

این عضو مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: واقعاً باید به مسئولان بانک مرکزی خدا قوت گفت؛ زیرا به نظر من، نقش خود را در افزایش قیمت ارز به‌خوبی ایفا کرده‌اند. شاید نتوانند قیمت ارز را کنترل کنند، اما در افزایش قیمت ارز نقش فعالی داشته‌اند.

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