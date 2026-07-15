سالار ولایتمدار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباه درباره اعلام آغاز مجدد جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و همچنین ادعای این کشور برای محاصره دریایی کشورمان، گفت: شهادت امام شهیدمان و شهدای در رکاب ایشان را تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم ما هم بتوانیم صلاحیت پیدا کنیم که همانند ایشان با جان و خون خودمان فدای این نظام و انقلاب شویم و قطعا همه ما می‌دانیم با دشمنی طرف هستیم که تمام اصول، حقوق و قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که دشمن به کشور ما تجاوز کرد، رهبر ما را به شهادت رساند، کشور را با مشکلات فراوان مواجه کرد و شهدای بسیاری از ما گرفت، خاطرنشان کرد: ما برای اینکه به دنیا ثابت کنیم اهل شرارت نیستیم؛ ضمن اینکه بر حق خود اصرار می‌ورزیم، اما مقید هستیم که در دنیا باید قانون حاکم باشد، زیرا بی‌قانونی و بی‌نظمی موجب هرج‌ومرج و خسارت‌های بین‌المللی و جهانی خواهد شد اما کنگره آمریکا که مجددا مجوز جنگ را به این جانور حاکم بر آمریکا و اعضای هیئت حاکمه این کشورِ پیمان‌شکن و حیوان صفت دادند، دیگر حجت را بر ما تمام کردند.

وی تاکید کرد: حتی اگر این اتفاق هم رخ نمی‌داد و امکان پایان جنگ وجود داشت، زدن سران رژیم صهیونیستی و سران کشور آمریکا حق مسلم ماست. این حق مسلم ما است که دو لایه از فرماندهان و دو لایه از مسئولان تصمیم‌گیر و هیئت حاکمه آمریکا و رژیم صهیونیستی را بزنیم. اکنون که مجدداً اعلام جنگ کرده‌اند، تمام برنامه‌ها را بر هم زده‌اند و کنگره هم مجوز جنگ داده است، دیگر حجت بر ما تمام شد. به اذن‌الله، با کمک آزادگان عالم و با کمک تمام دلدادگان به شرف انسانی در گیتی، به‌زودی هم آنها را قصاص خواهیم کرد و هم انتقام می‌گیریم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تفاوت «قصاص» و «انتقام» اظهار کرد: قصاص یعنی سران کشور آمریکا، از رئیس‌جمهور گرفته تا دولایه پایین‌تر حتماً باید زده شوند. همچنین سران رژیم صهیونیستی هم تا دو لایه از مسئولان باید زده شوند، این قصاص ما است. انتقام، حفظ انسجام ملی، تقویت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه و در خلیج فارس، در تنگه هرمز و تعالی بخشیدن به استقلال، قدرت و بازدارندگی کشور است، نباید این دو را با هم خلط کرد.

وی خاطرنشان کرد: زدن‌ سران رژیم صهیونیستی و آمریکا قصاص است، تمام آن‌ها را هم بکشیم به اندازه تار موی طفلی از ما در مدرسه میناب نمی‌شود چه برسد به نفس‌زکیه ما که حضرت آقا بودند. این قصاص صورت می‌گیرد همان‌طور که برای امیر‌المونین یک موجود کثیف و فرتوت قصاص شد که این شکل و ظاهر کار است؛ اما انتقام اصلی حفظ و تعالی نظام و توسعه جبهه مقاومت در سراسر جهان است که به اذن خداوند در حال شکل گیری است.

ولایتمدار با اشاره به این‌که مردم باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند، گفت: مردم عزیز بدانند که ما سختی‌هایی در پیش داریم. برای انجام این کار باید تحمل خود را بالا ببریم. ممکن است برق ما قطع شود، ممکن است کولر ما برق نداشته باشد، ممکن است یخچال ما برای مدتی بدون برق بماند، ممکن است آسانسور ما برق نداشته باشد و ممکن است هنگام مراجعه به پمپ‌بنزین، در تأمین سوخت با محدودیت‌هایی مواجه شویم. از همین امروز باید یکدیگر را برای آن شرایط آماده کنیم؛ چراکه وقتی می‌خواهیم چنین نبردی داشته باشیم و کار را به اذن‌الله، یکسره کنیم، قطعاً ما هم از سوی دشمن آسیب خواهیم دید و این آسیب‌ها باید توسط مردم مدیریت شود. مردم باید خود را آماده کنند که در سخت‌ترین شرایط مقاومت کنند.

وی ادامه داد: تاب‌آوری دشمن کم است، بنابراین ما باید تاب‌آوری خود را بالا ببریم، مشاهده کردیم دشمن توان تحمل این شرایط را ندارد. اکنون که جبهه مقاومت از یک اتاق فرمان، تحت رهبری نایب امام زمان، امام سید مجتبی، هدایت می‌شود، یمن، عراق و دیگر کشورها در قالب ناتوی اسلامی شکل گرفته‌اند و به اذن‌ خدا در حال میدان‌داری هستند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت: کمتر درباره این موضوعات صحبت شده است ولی باید گفته شود که در این فاصله حتما باید برای خسارت‌ها و آسیب‌ها آماده باشیم. تحمل خود را بالا ببریم. انتظار این که هم در رفاه کامل داشته باشیم و هم بتوانیم این جرثومه کثیف غرب را از سر بشریت دور کنیم و گام دوم و تمدن سازی انقلاب و بستر ظهور را فراهم کنیم، دور از ذهن است و این کار هزینه دارد.

وی با بیان این که آینده روشن و پیروزی نزدیک است، اظهار داشت: آقا امام زمان مستقیم میدان را هدایت می‌کنند. دل ما از کسانی که در کنار موسی از کف رود نیل عبور می‌کردند و ایستادن رود نیل را دیدند، محکم‌تر است. ما معجزه و دست خدا از ایستادن رود نیل و عبور یاران موسی را بسیار مبرهن‌تر، آشکارتر و زنده‌تر مشاهده می‌کنیم. مردم باید آمادگی تحمل یکسری سختی‌ها را داشته باشند تا به‌زودی جشن پیروزی حق بر باطل و نابودی امپراتوری منحوس غرب را برگزار کنیم.

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