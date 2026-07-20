دهقانی ناصرآبادی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اجرای تدریجی اتصال کارت سوخت به کارت بانکی پس از تکمیل زیرساختها
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی صرفاً تغییر در شیوه ارائه خدمات سوختگیری است، گفت: این طرح هیچ ارتباطی با حذف سهمیه یا تغییر قیمت بنزین ندارد و پس از تکمیل زیرساختهای فنی و امنیتی، بهصورت تدریجی اجرا خواهد شد.
غلامرضا دهقانی ناصرآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: هدف اصلی این طرح، تسهیل فرآیند سوختگیری برای مردم، افزایش شفافیت در توزیع سوخت، کاهش هزینههای اجرایی و مدیریت بهتر مصرف بنزین است.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس ادامه داد: با اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، دیگر نیازی به همراه داشتن کارت مجزای سوخت نخواهد بود و مردم میتوانند از کارت بانکی خود برای دریافت سهمیه و سوختگیری استفاده کنند.
این عضو کمیسیون انرژی درباره اینکه برخی از مردم نگران هستند که اجرای این طرح سبب حذف سهمیه بنزین یا تغییر در نظام سهمیهبندی شود، در پاسخ به این پرسش که آیا این نگرانیها وارد است؟ توضیح داد: خیر، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی بهمعنای حذف سهمیه یا تغییر در سیاستهای سوخت نیست. این طرح صرفاً یک تغییر در بستر اجرایی و نحوه احراز هویت و استفاده از سهمیه است. هرگونه تصمیم درباره سهمیهبندی یا قیمت سوخت، نیازمند مصوبه و تصمیمگیری در مراجع ذیصلاح است.
وی تاکید کرد: این دو موضوع را نباید با یکدیگر خلط کرد، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، در اصل یک تغییر در شیوه ارائه خدمت است و به خودی خود به معنای حذف سهمیه یا تغییر در قیمت و نحوه تخصیص سوخت نیست، بنابرابن هرگونه تغییر در سیاستهای کلان حوزه سوخت، فرآیند قانونی و تصمیمگیری جداگانهای دارد.
دهقان ناصرآبادی همچنین درباره اینکه اجرای این طرح چه مزایایی برای کشور به همراه دارد؟ مطرح کرد: مهمترین مزیت، افزایش شفافیت و کاهش تخلفات احتمالی در حوزه توزیع سوخت است، همچنین با یکپارچهسازی سامانهها، مدیریت دادهها و نظارت بر مصرف سوخت دقیقتر خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هزینه صدور، نگهداری و جایگزینی کارتهای سوخت نیز کاهش پیدا میکند و خدمات به مردم با سهولت بیشتری ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است؟، اضافه کرد: بخشی از زیرساختها فراهم شده و بخشی دیگر نیز در حال تکمیل است و طبیعتاً اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر دستگاههای مرتبط است لذا انتظار میرود پس از اطمینان از آمادگی کامل زیرساختها، اجرای طرح بهصورت تدریجی انجام شود تا مردم با کمترین مشکل مواجه شوند.
دهقان ناصرآبادی در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان معتقدند حفظ امنیت اطلاعات بانکی و شخصی مردم در این طرح اهمیت ویژهای دارد بنابراین چه تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است؟ توضیح داد: حفظ امنیت اطلاعات مردم از اولویتهای اصلی است و بدون رعایت استانداردهای امنیتی، اجرای چنین طرحی منطقی نخواهد بود، لذا دستگاههای مسئول موظف هستند تمامی الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنند تا اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان محفوظ بماند.
این عضو کمیسیون انرژی همچنین درباره اینکه باتوجه به شرایط جنگی در کشور و هک سیستمهای بانکی این نگرانی وجود دارد که با بروز مجدد چنین مشکلی، مردم نتوانند از خدمات جایگاههای سوخت استفاده کرده و سوختگیری کنند، عنوان کرد: بله، قطعا ممکن است دراین خصوص تهدیدهایی وجود داشته باشد که باید متولیان و متخصصان امور براساس شرایط و با توجه به تجاربی که در عمل و اجرا تحصیل و آموخته و به دست آوردهاند، پیشبینیهای لازم را داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با شفافیت فروش سوخت و جلوگیری از قاچاق آن، بخش قابلتوجهی از ناترازی را جبران خواهد کرد، گفت: طرح انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی در قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب شده بود که در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز مجدد مصوب و الزام به صدور صورتحساب الکترونیک برای هر فروش سوخت به آن افزوده شد.
وی در پایان گفت: در نهایت اجرای موفق این طرح مستلزم فراهم بودن زیرساختهای فنی، هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول و اقناع افکار عمومی است. هر اندازه فرآیند اجرا با برنامهریزی دقیق، شفافیت در اطلاعرسانی و رعایت حقوق شهروندان همراه باشد، اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، این طرح میتواند ضمن تسهیل خدمات سوختگیری، به ارتقای نظام مدیریت و نظارت بر توزیع سوخت در کشور نیز کمک کند.