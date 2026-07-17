سپهوند در گفتوگو با ایلنا:
فراخوان برای محاکمه رئیسجمهور و اعضای شعام، آب به آسیاب نتانیاهو میریزد
نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فراخوانهای مطرحشده برای محاکمه رئیسجمهور و اعضای شعام، این اقدامات را برخلاف منویات رهبری و همسو با اهداف دشمنان ایران دانست و تأکید کرد که شعام باید یکبار برای همیشه با جریانهای تندرو که به گفته او به وحدت ملی و منافع کشور آسیب میزنند، برخورد قاطعانه کند.
رضا سپهوند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در شرایط فعلی کشور بارها و بارها بر اتحاد و انسجام میان مردم تاکید شده است، شاهد هستیم جریانی با اعلام فراخوانهایی به دنبال محاکمه رئیسجمهور و اعضای شعام هستند این فراخوانها چه پیامی از داخل کشور به دشمنان مخابره میکند، گفت: اولاً، سران سه قوه، شعام و سایر ارکان نظام، همگی ذیل فرامین رهبری هستند که بارها در بیانیههای خودشان بر وحدت و همدلی در برابر دشمن در شرایط کنونی تأکید کردهاند. از این جهت، این اظهار نظرها علیه سران قوا و شعام، برخلاف منویات رهبری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ثانیاً، این اقدامات در واقع همراهی با صداهای بیرونی و دشمنان از جمله نتانیاهو و رژیم صهیونیستی محسوب میشود که تلاش دارند مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجهای مثبت برای ایران منجر نشود و در حقیقت، آب به آسیاب دشمن میریزند.
وی تاکید کرد: این بیانیهها، این گردهماییها علیه سران نظام، همچنین این سخنرانیها و تریبونهایی که در اختیار مخالفان مذاکرهکننده قرار داده میشود، به خیر و صلاح کشور و نظام نیست و آسیبهای جدی به وحدت میان مردم، نیروهای مسلح و دولت حول ولایت فقیه وارد میکند.
سپهوند در پاسخ به اینکه این جریان بارها و بارها با این رفتارها برای کشور هزینه ایجاد کرده است آیا شعام یا قوه قضائیه نباید به این موضوع ورود کنند جلوی این هزینهتراشیها بگیرد، گفت: شعام بارها و بارها، در ادوار مختلف، شاهد این تندرویها بوده است؛ از جمله در ماجرای سفارت انگلیس، در موضوع سفارت عربستان و در موارد متعدد پس از آن، همچنین در موضوع حجاب و تحصن مقابل مجلس، شاهد این اقدامات تندروها بودهایم.
وی تاکید کرد: شعام باید یکبار برای همیشه با این جریانی که برخلاف منافع ملی حرکت میکند، برخورد کند. حقیقتاً، این تعامل با آنان موجب میشود که هر بار نسبت به گذشته تندتر شوند و آسیبهای بیشتری به کشور و منافع ملی وارد کنند.