به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانیم؛

در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی "هیمارس" و زاغه‌های مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ