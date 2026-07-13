خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام پایگاه موشک‌های هیمارس آمریکا در کویت

انهدام پایگاه موشک‌های هیمارس آمریکا در کویت
کد خبر : 1812393
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از انهدام پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت به دست رزمندگان نیروی زمینی سپاه خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

 به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانیم؛

در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی "هیمارس" و زاغه‌های مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند. 

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل